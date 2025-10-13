Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कुछ ही सेकंडों में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं. यह हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरा इलाका धूल और पत्थरों के गुबार में ढक गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक के बाद एक बिल्डिंग्स धराशायी होती चली गईं और लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

इमारतें भूस्खलन की चपेट में आई

जानकारी के मुताबिक, यह घटना उधमपुर जिले के समरोली इलाके के पास की बताई जा रही है. यह इलाका पहाड़ी है और लगातार बारिश के कारण यहां की मिट्टी काफी कमजोर हो गई थी. बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से इस क्षेत्र में छोटे-मोटे भूस्खलन हो रहे थे, लेकिन रविवार को अचानक एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिससे हाईवे के किनारे बनी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं. गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई.

हादसे के बाद NHAI की टीम मौके पर पहुंची

स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही पहाड़ से तेज आवाज आई, सभी लोग तुरंत भागकर सुरक्षित जगह पर चले गए. कुछ ही क्षणों बाद पूरी इमारतें जमीन में समा गईं. हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और NHAI की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे को तुरंत बंद कर दिया गया ताकि कोई और वाहन फंस न जाए.

फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है और मशीनों की मदद से रास्ते को दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी ढीली हो गई है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.