अब VK सक्सेना संभालेंगे जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का कार्यभार, जानें क्यों

भारत के राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उनकी मौजूदा ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का कार्यभार भी संभालेंगे. यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की छुट्टी के दौरान लागू रहेगी.

सिन्हा ने हाल ही में अपने पद पर छह साल पूरे किए हैं और वो आधिकारिक दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं. राष्ट्रपति भवन के आदेश के अनुसार, सिन्हा की छुट्टी के दौरान सक्सेना जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी संभालेंगे.

आधिकारिक बयान में क्या कहा गया?

आधिकारिक आदेश में साफ किया गया है कि वी.के. सक्सेना तब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे जब तक मनोज सिन्हा वापस आकर अपना काम फिर से शुरू नहीं कर लेते.

दरअसल, मनोज सिन्हा अभी अमेरिका के दौरे पर हैं. वहां वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के पूर्व छात्रों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और वो 15 सितंबर तक भारत वापस लौटेंगे.

नए चीफ जस्टिस को LG दिलाएंगे शपथ

इस बीच केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी की है. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को नए चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया है और बिना उपराज्यपाल की अनुपस्थिति में उनका शपथ ग्रहण समारोह संभव नहीं था. ऐसे में अब उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज उन्हें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद की शपथ दिलाएंगे.

लद्दाख के चौथे उपराज्यपाल हैं सक्सेना

बता दें कि वीके. सक्सेना, जो पहले दिल्ली के उपराज्यपाल रह चुके हैं. उन्होंने 13 मार्च, 2026 को लद्दाख के चौथे उपराज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला था. वो लेह से ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाके का कामकाज संभालते रहेंगे और साथ ही श्रीनगर और जम्मू में भी कामकाज की देखरेख करेंगे.

रोजमर्रा के कामकाज के अलावा, सक्सेना 9 सितंबर को एक अहम प्रशासनिक काम भी करेंगे; वे जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद की शपथ दिलाएंगे.