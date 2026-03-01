हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirखामेनेई की मौत पर इल्तिजा मुफ्ती ने शेयर किया भावुक वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

खामेनेई की मौत पर इल्तिजा मुफ्ती ने शेयर किया भावुक वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Israel Attack on Iran: पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक वीडियो पोस्ट कर खामनेई को श्रद्धांजलि दी है. वीडियो में खामनेई एक बच्चे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद दुनिया भर से उनके चाहने वालों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहीं हैं. भारत में भी शिया समुदाय में खासा गम और आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक वीडियो पोस्ट कर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है. इस वीडियो में खामेनेई एक बच्चे से बात करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो उनसे शहादत की बात करता है.

पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने वीडियो के साथ लिखा, “Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un. 'Indeed, to Allah we belong and to Allah we shall return.” इसका मतलब इस्लाम में मृत्यु शोक पर एक दुआ है.

मुफ्ती के वीडियो का सार

इल्तिजा मुफ्ती द्वारा शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पुराना है. जिसमें एक बच्चा ईरानी नेता खामेनेई से बात करता है. बोलता है, “आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं शहीद हो जाऊं.” इस पर खामेनेई कहते हैं कि पहले तुम बड़े हो जाओ,खूब पढ़ाई करो,ज्ञान हासिल करो और इंशा अल्लाह तुम इस्लाम के लिए फायदेमंद बनो..और लंबी उम्र जियो फिर शहीद बनो. यह वीडियो खामेनेई के बाद कई अकाउंट पर शेयर किया जा रहा है और काफी वायरल है.

86 साल में खामेनेई की मौत हुई

पूरी दुनिया खासकर इस्लाम जगत में अयातुल्लाह अली खामेनेई को शहीद बताया जा रहा है. जो 86 साल की उम्र में भी अमेरिका और इजरायल के आगे नहीं झुके. खामेनेई के भारत में भी काफी चाहने वाले हैं. लखनऊ में भी शिया समुदाय ने सडकों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. शिया नेताओं ने वैश्विक मंच से खामेनेई के लिए न्याय की मांग की है. वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत का शुभचिंतक बताया था.

Published at : 01 Mar 2026 02:10 PM (IST)
Iltija Mufti JAMMU KASHMIR NEWS ISRAEL - IRAN WAR
