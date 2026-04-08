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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirUS Iran War: सीजफायर पर शिया नेता आगा रूहुल्लाह मेहदी बोले, 'ईरान के लोगों की बहादुरी ने अमेरिका को...'

US Iran War: सीजफायर पर शिया नेता आगा रूहुल्लाह मेहदी बोले, 'ईरान के लोगों की बहादुरी ने अमेरिका को...'

US Iran War Ceasefire: श्रीनगर से सांसद और जाने-माने शिया नेता आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सीजफायर को न सिर्फ ईरान की जीत बताया, बल्कि इसे ईश्वर में आस्था और भरोसे का नतीजा भी कहा.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 08 Apr 2026 05:48 PM (IST)
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श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और जाने-माने शिया नेता आगा रूहुल्लाह मेहदी ने ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है. साथ ही ईरानी लोगों पर हुए बेवजह के हमलों और ज्यादतियों की निंदा की है. उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लोगों की बहादुरी ने अमेरिका को, ईरान पर थोपे गए युद्ध के बाद, सीजफायर करने पर मजबूर कर दिया. आगा रूहुल्लाह अमेरिका और इजराइल दोनों की आलोचना करते रहे हैं. 

ईरानी लोगों ने हिम्मत और पक्का इरादा दिखाया- मेहदी

उन्होंने इस सीजफायर को न सिर्फ ईरान की जीत बताया, बल्कि इसे ईश्वर में आस्था और भरोसे का नतीजा भी कहा, जिसने देश को मजबूती से खड़ा रखा. उन्होंने अली खामेनेई की शहादत को मुस्लिम उम्माह के लिए एक बड़ा सदमा बताया, और कहा कि ईरानी लोगों ने हिम्मत और पक्का इरादा दिखाया और आखिरकार वे कामयाब हुए.

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर जताई चिंता

मेहदी ने आगे यह भी कहा, ''इमाम अली खामेनेई की शहादत के बाद पूरी कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए.'' जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं और कई युवाओं को हिरासत में लिया गया है.

हिरासत में लिए गए युवाओं की तुरंत रिहाई की मांग

उन्होंने उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हुए कहा कि नारे भारत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ थे और उन्होंने सरकार से इन मामलों को वापस लेने और अपनी नीति साफ करने की अपील की.

विदेश मंत्रालय ने किया सीजफायर का स्वागत

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीजफायर का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी. हम पहले भी कहते रहे हैं कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति जरूरी हैं. मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को अत्यंत पीड़ा पहुंचाई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है. हमें उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार जारी रहेगा.''

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Published at : 08 Apr 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Ceasefire Srinagar Aga Syed Ruhullah Mehdi JAMMU KASHMIR NEWS US Iran War
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