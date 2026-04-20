हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: उधमपुर में यात्री बस पलटने से दर्दनाक हादसा, 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में यात्री बस पलटने से दर्दनाक हादसा, 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Udhampur Bus Accident: पुलिस के अनुसार बस रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही थी, तभी जालो क्षेत्र के पास अचानक यह हादसा हुआ. दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है.

By : अजय बाचलू | Updated at : 20 Apr 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है. ऊधमपुर के रामनगर के कागोत इलाके में एक यात्री बस पलट गई है और इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है, जिसमें पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं. वहीं घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार बस रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही थी, तभी जालो क्षेत्र के पास अचानक यह हादसा हुआ. दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है. चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा रैश और नेग्लीजेंट ड्राइविंग का है. एक मोड पर बस का टायर फट गया जिसके बाद तेजी से आ रही बस बेकाबू हो गई.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. बचाव दल द्वारा घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है. प्रशासन ने बताया कि घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

अप्रैल महीने में कश्मीर में लौटा सर्दियों जैसा मौसम! बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, अलर्ट जारी

दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने रामनगर से उधमपुर जा रही एक यात्री बस के साथ हुई दुखद सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है, और उन्हें हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है.

वहीं इस हादसे पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है. पूर्व पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"उधमपुर-राम नगर बस दुर्घटना से गहरा दुख हुआ, जिसमें बारह लोगों की जान चली गई. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं."

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया दुख

वहीं जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "ऊधमपुर में हुआ यह दुखद सड़क हादसा दिल दहला देने वाला है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें." 

Jammu Kashmir: प्रतिबंधित संगठन से जुड़े स्कूलों की कमान अब सरकार के हाथ, 58 संस्थानों का लिया नियंत्रण

Published at : 20 Apr 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir Jammu And Kashmir News Jammu And Kashmir. Udhampur News Udhampur Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में यात्री बस पलटने से दर्दनाक हादसा, 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में यात्री बस पलटने से दर्दनाक हादसा, 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir: प्रतिबंधित संगठन से जुड़े स्कूलों की कमान अब सरकार के हाथ, 58 संस्थानों का लिया नियंत्रण
जम्मू-कश्मीर: प्रतिबंधित संगठन से जुड़े स्कूलों की कमान अब सरकार के हाथ, 58 संस्थानों का लिया नियंत्रण
जम्मू और कश्मीर
अप्रैल महीने में कश्मीर में लौटा सर्दियों जैसा मौसम! बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, अलर्ट जारी
अप्रैल महीने में कश्मीर में लौटा सर्दियों जैसा मौसम! बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, अलर्ट जारी
जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम
हज के लिए जम्मू-कश्मीर से 431 यात्रियों का पहला जत्था रवाना, पुलिस ने किए खास इंतजाम
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: 'आजकल अखिलेश यादव ने टोपी पहनना...', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये क्या कहा, ममता बनर्जी पर भी किया वार
EXCLUSIVE: 'आजकल अखिलेश यादव ने टोपी पहनना...', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये क्या कहा, ममता बनर्जी पर भी किया वार
बिहार
महिला आरक्षण: 'यह बिल पास हो जाता तो…', उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर बरसे, 22 को विरोध मार्च
महिला आरक्षण: 'यह बिल पास हो जाता तो…', उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष पर बरसे, 22 को विरोध मार्च
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
बॉलीवुड
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग, बोले-'हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूं'
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
Ajit Doval Visit Saudi: सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
ट्रेंडिंग
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले, वीडियो वायरल
‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले
जनरल नॉलेज
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
बेहद अजीब है इस देश की परंपरा, आज भी यहां एक ही महिला से ब्याहे जाते हैं सब भाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget