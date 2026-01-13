हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirलद्दाख के द्रास इलाके में दिखा अकेला तिब्बती भेड़िया, बड़े झुंड के सक्रिय होने का डर

लद्दाख के द्रास इलाके में दिखा अकेला तिब्बती भेड़िया, बड़े झुंड के सक्रिय होने का डर

Ladakh News: लद्दाख के द्रास इलाके में एक तिब्बती भेड़िये के दिखने से हड़कंप मचा गया. झुंड के बिना भेड़िये की उपस्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में चिंताएं पैदा हो गई हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Jan 2026 04:05 PM (IST)
लद्दाख के द्रास इलाके में एक तिब्बती भेड़िये को देखा गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में सुरक्षा और संरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. भेड़िये आमतौर पर झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं, और एक अकेले भेड़िये की मौजूदगी से यह डर पैदा हो गया है कि आसपास के इलाके में भेड़ियों का एक बड़ा झुंड सक्रिय हो सकता है.

स्थानीय गवाहों के अनुसार, भेड़िये ने कथित तौर पर कई बार बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि, ग्रामीणों के समय पर हस्तक्षेप से कोई हताहत नहीं हुआ. इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई है, क्योंकि भेड़िये बहुत कुशल शिकारी होते हैं. इस तरह की करीबी मुठभेड़ मानव सुरक्षा के लिए तत्काल और गंभीर खतरा पैदा करती है.

अकेले भेड़िये को शख्स ने कैमरे में किया कैद

अकेले भेड़िये को एक स्थानीय निवासी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, और तब से यह फुटेज इस क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती आवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक ठंड की स्थिति अक्सर जंगल में भोजन की कमी का कारण बनती है, जिससे बड़े शिकारी शिकार की तलाश में आबादी वाले इलाकों में उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

हालांकि ऐसा व्यवहार कुछ मांसाहारी जानवरों में अधिक आम है, लेकिन भेड़िये पारंपरिक रूप से मानव बस्तियों के करीब आने से बचते रहे हैं, जिससे यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक हो गई है.

तिब्बती भेड़िया क्या है?

तिब्बती भेड़िया, जिसे स्थानीय रूप से शंकू के नाम से जाना जाता है. ग्रे भेड़िये की एक ऊंचाई वाली उप-प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिक रूप से कैनिस ल्यूपस चैंको (जिसे कैनिस ल्यूपस चैंकू भी कहा जाता है) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. 

यह मुख्य रूप से लद्दाख के ट्रांस-हिमालयी ठंडे रेगिस्तानों में पाया जाता है, जिसमें चांगथांग, मार्खा घाटी, ऊपरी सुरू, जांस्कर, रुंबक और हेमिस क्षेत्र शामिल हैं. ये भेड़िये समुद्र तल से लगभग 3,200 से 5,600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन पठारों और ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं.

सर्दियों में घाटी की ओर आ जाते हैं भेड़िये

वे मौसमी रूप से प्रवास करते हैं, सर्दियों में घाटियों में उतरते हैं और गर्मियों में अपने शिकार के साथ ऊंची ढलानों पर चले जाते हैं. तिब्बती भेड़िये आमतौर पर शर्मीले और मायावी होते हैं, जो दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहते हैं. उन्हें अक्सर छोटे झुंडों में देखा जाता है, हालांकि अकेले देखे जाना भी असामान्य नहीं है. 

शीर्ष शिकारी होने के नाते, वे नीली भेड़, हिमालयी मार्मोट, आइबेक्स, कियांग (तिब्बती जंगली गधा), और कभी-कभी पशुधन जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं.

घरेलू जानवरों पर करते हैं हमला

लद्दाख के कठोर वातावरण में जंगली शिकार की कमी के कारण, भेड़िये कभी-कभी घरेलू जानवरों जैसे बकरी, भेड़, याक और घोड़ों पर हमला करते हैं, जिससे चरवाहा समुदायों के साथ लंबे समय से संघर्ष होता रहा है. द्रास में हाल ही में देखे जाने की घटनाओं के जवाब में, वन्यजीव अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में कई जाल लगाए हैं और निगरानी तेज कर दी है. 

विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील

वन्यजीव संरक्षण विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही जानवर को सुरक्षित रूप से पकड़ने या मानव बस्तियों से दूर भगाने के प्रयासों में तालमेल बिठाने को कहा है. यह घटना दुनिया के सबसे ठंडे आबादी वाले क्षेत्रों में से एक में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सामुदायिक जागरूकता, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और स्थानीय निवासियों और वन्यजीव अधिकारियों के बीच मजबूत समन्वय की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है.

Published at : 13 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Ladakh News JAMMU KASHMIR NEWS
