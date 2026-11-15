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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बड़ा दावा, 'किश्तवाड़ में मारे गए SPOs शिकार से...'

कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बड़ा दावा, 'किश्तवाड़ में मारे गए SPOs शिकार से...'

कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के किश्तवाड़ जिला अध्यक्ष की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दोनों SPOs शिकार पर गए थे, लौटते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गलती से आतंकी समझ लिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 15 Nov 2026 07:56 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने किश्तवाड़ घटना को लेकर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि किश्तवाड़ में मारे गए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPOs) शायद शिकार से लौटते समय सेना की गोलीबारी का गलती से शिकार हो गए.

तारिक हमीद कर्रा ने घटना की निंदा करते हुए ये भी कहा, ''चाहे इन्हें किसी ने भी अंजाम दिया हो, अधिकारियों को मामले के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए, जिसमें आतंकवाद के अलावा 'गलत पहचान' (Mistaken Identity) की संभावना भी शामिल है.

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किश्तवाड़ की विधायक पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप

श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कर्रा ने बीजेपी और किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार पर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वे यह दावा कर रही हैं कि मस्जिदों से आतंकवादियों को SPO की लोकेशन के बारे में बताया गया था.

सुरक्षाकर्मियों ने SPOs को गलती से आतंकी समझ लिया- तारिक कर्रा

कर्रा ने अपनी पार्टी के किश्तवाड़ जिला अध्यक्ष की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दोनों SPO बंदूकें लेकर शिकार पर गए थे और पहाड़ पर जाते समय वे बिना किसी दिक्कत के दो चौकियों (Pickets) से होकर गुजरे थे. उन्होंने दावा किया कि जब वे आम कपड़ों (Civilian Dress) में वापस लौट रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गलती से आतंकवादी समझ लिया और उन पर गोली चला दी. कर्रा ने कहा, "घटना के समय मारे गए दोनों SPO आम कपड़ों में थे. उन्हें आतंकवादियों ने नहीं, बल्कि सेना ने मारा है."

सुरक्षा बलों और पुलिस ने कर्रा के दावे की नहीं की पुष्टि

कर्रा ने इस हमले को लेकर BJP के नैरेटिव की आलोचना की. शगुन परिहार ने दावा किया था कि मुखबिरों ने आतंकवादियों को SPO की गतिविधियों की जानकारी दी थी और हत्याओं से पहले एक मस्जिद से धमकियां दी गई थीं. सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अभी तक कर्रा के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फिलहाल डच्चन-वरवान इलाके में जांच और तलाशी अभियान जारी है.

बीजेपी ने तारिक हमीद कर्रा के बयान की निंदा की

इस बीच, BJP प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने J&K प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कर्रा के बयानों को 'गैर-जिम्मेदाराना, भड़काऊ और सेना का मनोबल गिराने वाला' करार देते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. 

ठाकुर ने कहा, ''तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से मिली जानकारी के आधार पर दावा किया कि सेना के जवानों ने दो लोगों को गलती से आतंकवादी समझकर गोली मार दी. उनका यह बयान बेहद गंभीर है. यह बिना तथ्यों की पुष्टि किए सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली और आचरण पर सवाल उठाने जैसा है.''

कोई भी कानून से ऊपर नहीं है- बीजेपी

उन्होंने आगे कहा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसका राजनीतिक पद कुछ भी हो. अगर किसी के पास ठोस सबूत हैं, तो उसे मीडिया के सामने बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय संबंधित अधिकारियों के पास जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए. इस तरह के बयान जनता का भरोसा कम कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा सकते हैं."

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Published at : 15 Nov 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Tariq Hameed Karra CONGRESS Jammu Kashmir NEWS
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