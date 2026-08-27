कांग्रेस का उमर अब्दुल्ला की पार्टी को संदेश, 'अगर सरकार को बीजेपी...'

जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) और उनकी सरकार में साझेदार कांग्रेस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है. जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस जल्द ही जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा होगी, वहीं कांग्रेस ने फिलहाल इसे सिरे से नकार दिया है.



जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जहां यह उम्मीद जताई कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस जल्द ही केंद्रशासित प्रदेश की सत्ता में भी शामिल होगी. वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने अपनी पार्टी के कैबिनेट में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया.

स्टेटहुड बहाली कांग्रेस का सैद्धांतिक रुख- तारिक हमीद कर्रा

तारिक हमीद कर्रा ने कहा, "राज्य का दर्जा बहाल करवाना पार्टी का सैद्धांतिक रुख है और वह इस पर कोई समझौता नहीं करेगी. अगर बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का साथ मिलेगा." उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस पिछले एक साल से अपने सैद्धांतिक रुख पर कायम है और जब तक केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों से छीने गए अधिकार बहाल नहीं करती, तब तक कांग्रेस कैबिनेट में शामिल नहीं होगी.

वहीं, जम्मू-कश्मीर के प्रभारी कांग्रेस महासचिव डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद में शामिल होने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है. इससे पहले खबरें आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद में एक पद देने का नया प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा है. बता दें कि कांग्रेस के 6 विधायक, सीपीआई (एम) का एक विधायक और दो निर्दलीय विधायक उमर अब्दुल्ला की सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में किस पार्टी के कितने सदस्य?

नेशनल कॉन्फ्रेंस- 41

बीजेपी- 29

कांग्रेस-6

पीडीपी-4

सीपीआई (M)-1

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी)-1

अवामी इत्तेहाद पार्टी-1

आम आदमी पार्टी-1

निर्दलीय-6

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