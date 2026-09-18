TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने AITC के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए X (ट्विटर) पर पोस्ट कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ECI के फैसले को संवैधानिक अधिकारों का सरासर गलत इस्तेमाल बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बार-बार बीजेपी के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है.

सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ECI ने पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की मदद करके पहले वोटों की चोरी करवाई. इसके बाद बाद, अब ECI ममता बनर्जी की पार्टी से उसका नाम और चुनाव चिह्न छीन रहा है. उन्होंने कहा कि हम हम इस बेशर्म कदम की निंदा करते हैं और सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (ECISVEEP) से मांग करते हैं कि वह तुरंत AITC का नाम और उसके 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न को ममता बनर्जी को वापस सौंप दें.

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले कि आलोचना

चुनाव आयोग के इस फैसले की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग हर बार एक ही तरह का पैटर्न इस्तेमाल करते हुए पार्टियों को तोड़ते है और फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लेते हैं. चाहे पहले शिवसेना हो, फिर NCP या अब तृणमूल कांग्रेस. राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के विधनासभा उचुनावों से पहले आयोग के तृणमूल कांग्रेस के पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्णय पर कई सवाल भी किए हैं.

उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि, 'जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं.' राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, बल्कि हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की है, जो देश में लोकतंत्र को बचाना और निष्पक्ष चुनाव चाहता है.

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