जम्मू-कश्मीर: 28400 करोड़ रुपये के औद्योगिक पैकेज की जांच हो, डिप्टी सीएम ने की मांग

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने उपराज्यपाल शासन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित 28400 करोड़ रुपये के औद्योगिक पैकेज की स्थिति का पता लगाने के लिए जांच की मांग की है. उन्होंने पूछा कि पैसा कहां है और इस नीति से किसे लाभ हुआ है? क्योंकि न तो पैकेज का विवरण सरकार के पास उपलब्ध है और न ही जमीन पाने वाले लाभार्थियों की सूची का खुलासा किया जा रहा है.

उद्योगपतियों ने चिंता जताई है- डिप्टी सीएम

एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने दावा किया कि जम्मू और कश्मीर, दोनों जगहों के उद्योगपतियों ने चिंता जताई है कि उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिला है. चौधरी ने तत्काल कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा, "आपको विपक्ष के नेता, बीजेपी के सुनील शर्मा, उपराज्यपाल प्रशासन, पीडीपी से पूछना चाहिए कि इस पैकेज का क्या हुआ? पैसा कहां है और उद्योगों के लिए आवंटित ज़मीन का क्या हुआ?" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन उन्होंने ये सवाल उठाए थे, उसी दिन उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी.

'एक हाथ में घोषणापत्र, दूसरे में उपब्लियां दिखाएंगे'

मीडिया को संबोधित करते हुए, डिप्टी सीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने प्रदर्शन का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने कहा, "अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉ. फारूक अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला और पूरा मंत्रिमंडल मीडिया के साथ बैठेगा. हम एक हाथ में अपना घोषणापत्र और दूसरे हाथ में अपनी उपलब्धियां दिखाएंगे. बीजेपी, पीडीपी और उपराज्यपाल प्रशासन ने जो भी अधूरा छोड़ा है, उसे हम पूरा करेंगे."

परियोजनाओं में देरी का किया जिक्र

डिप्टी सीएम ने पिछली बीजेपी-पीडीपी गठबंधन सरकार और वर्तमान उपराज्यपाल प्रशासन की सार्वजनिक संसाधनों की कथित बर्बादी और प्रमुख विकास परियोजनाओं को अधूरा छोड़ने के लिए आलोचना की. उन्होंने हैदरपोरा में 2016 में 5 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुए सामुदायिक भवन और 2018 में 2 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुए नतीपुरा हाउसिंग कम्युनिटी हॉल जैसे उदाहरण दिए, जो अभी भी अधूरे हैं. उन्होंने गांदरबल के गहामा में एक पुल के अधूरे निर्माण और बेमिना व कुपवाड़ा में अस्पताल व निर्माण परियोजनाओं में देरी का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने राजभवन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 2019 से पहले शुरू हुई परियोजनाएँ क्यों लंबित हैं और सार्वजनिक धन की बर्बादी के लिए कौन जवाबदेह है. चौधरी ने बीजेपी नेता सुनील शर्मा पर एक सच्चे विपक्षी नेता की तरह काम करने के बजाय प्रशासन का बचाव करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने बीजेपी और पीडीपी के बीच एक गुप्त समझौते का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी नेताओं द्वारा जारी बयान स्वतंत्र राजनीतिक कार्रवाई के बजाय समन्वित प्रयासों को दर्शाते हैं.

सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की रिपोर्ट के बारे में मांगा जवाब

बेरोजगारी और पारदर्शिता के मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण, रहबर-ए-खेल, रहबर-ए-ज़ीरात, अग्निशमन कर्मियों और सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की रिपोर्ट के बारे में जवाब मांगा. उन्होंने कहा, "मुझसे पांच साल बाद पूछिए. मैं हर सवाल का जवाब दूंगा. लेकिन आज, उपराज्यपाल और राजभवन से पूछिए कि उन्होंने पिछले ग्यारह सालों में क्या किया. इतने सारे वादे अभी भी अधूरे क्यों हैं?”