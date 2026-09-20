देश विरोधी हुआ तो नहीं होगी इजाजत', गुरेज के 'तंत्र रिट्रीट' पर सुनील शर्मा का बयान

जम्मू और कश्मीर के गुरेज घाटी में प्रस्तावित चार दिन के 'तंत्र इन साइलेंस' (Tantra in Silence) मेडिटेशन रिट्रीट को लेकर जनता और नेताओं के बीच मचे भारी हंगामे के बाद, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने इस विवाद पर अपनी बात रखी है.

शर्मा का कहना है कि हालांकि जम्मू-कश्मीर पर्यटन और आध्यात्मिक गतिविधियों का स्वागत करता है, लेकिन सीमावर्ती इलाके की संवेदनशील प्रकृति के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर इस कार्यक्रम का कोई भी पहलू देश-विरोधी पाया जाता है या स्थानीय सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए नुकसानदेह होता है, तो गृह मंत्रालय (MHA) इसे होने की इजाजत नहीं देगा.

लॉजिस्टिकल मंजूरी देने से पहले गृह मंत्रालय कर रही जांच

क्योंकि गुरेज घाटी बांदीपोरा जिले में सीधे 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (LoC) के पास स्थित है, इसलिए यहां सेना की कड़ी निगरानी रहती है. शर्मा ने बताया कि जरूरी लॉजिस्टिकल मंजूरी देने से पहले गृह मंत्रालय और स्थानीय खुफिया एजेंसियां कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार और आयोजकों की पृष्ठभूमि की जांच कर रही हैं. यह कदम PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती और हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज़ उमर फारूक की सार्वजनिक मांगों के बाद उठाया गया है.

उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस रिट्रीट पर रोक लगाने की अपील की. उन्होंने इसी आयोजक, स्वामी ध्यान सुमित, के एक पिछले कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसे पिछले साल गोवा में अश्लील प्रचार सामग्री और समुदाय के विरोध के कारण पुलिस ने रद्द कर दिया था.

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धार्मिक, सामाजिक को ठेस पहुंचाने वाले प्रयोग पर लगे प्रशासनिक रोक

सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि हालांकि इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ऐसे 'प्रयोग' जो गुरेज की स्थानीय दर्द-शिन जनजाति की धार्मिक, सामाजिक और सूफी सांस्कृतिक पहचान को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें तुरंत प्रशासनिक रोक का सामना करना पड़ेगा. जम्मू-कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन अभी 24-27 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम की शर्तों और विवरणों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं.

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