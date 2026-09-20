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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'राज्य का दर्जा नहीं तो सरकार में क्यों?', उमर सरकार पर बरसे सुनील शर्मा

'राज्य का दर्जा नहीं तो सरकार में क्यों?', उमर सरकार पर बरसे सुनील शर्मा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि जनता की बुनियादी शिकायतों के जवाब में बार-बार 'राज्य का दर्जा' का इस्तेमाल कर रही है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 20 Sep 2026 09:50 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार (19 सितंबर) को उमर अब्दुल्ला की सरकार पर सवाल उठाया कि वह जनता की बुनियादी शिकायतों के जवाब में बार-बार 'राज्य का दर्जा' का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने पूछा कि अगर सरकार के पास रोजाना के मुद्दों को हल करने का अधिकार नहीं है, तो वह ऑफिस में क्यों है.

श्रीनगर में एक पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम में शर्मा ने कहा कि लोग पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और नौकरियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बार-बार बताया जा रहा है कि प्रशासन के पास जरूरी अधिकार नहीं हैं. शर्मा ने कहा, 'हर मुद्दे के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सरकार और सरकारी मशीनरी से एक ही जवाब आता है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है.'

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सरकार ने दो साल पूरे कर लिए, लेकिन लोग अभी भी निराशा

उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार ने दो साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन लोग अभी भी निराशा और कन्फ्यूजन का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'लोकप्रिय सरकार ने दो साल पूरे कर लिए हैं, और इन दो सालों में, हमने गरीब लोगों को निराशा और कन्फ्यूजन की स्थिति में ला दिया है.'

शर्मा ने कहा कि जब सरकार लोगों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रही, तो विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि वह लोगों से बात करे. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लेजिस्लेटिव ग्रुप आने वाले असेंबली सेशन में लोगों के उठाए गए मुद्दों को उठाएगा और उन मामलों को भी आगे बढ़ाएगा जिनमें केंद्र के दखल की जरूरत है.

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'खंभे, तार और पाइप लगाने के लिए भी चाहिए राज्य का दर्जा'

हालांकि, उन्होंने सरकार की इस बात पर सवाल उठाया कि कई समस्याओं का हल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जम्मू-कश्मीर को अभी तक राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला है. उन्होंने कहा, 'जहां पाइप जोड़ने थे, जहां खंभे और तार चाहिए थे, जहां स्कूलों को स्टाफ चाहिए था, जहां अस्पतालों को डॉक्टर और पैरामेडिक्स चाहिए थे, जहां सड़कों के गड्ढे भरने थे, हर मुद्दे पर एक ही जवाब मिला - राज्य का दर्जा नहीं है.'

इसके बाद शर्मा ने चुनी हुई सरकार और असेंबली के मकसद पर सवाल उठाया कि अगर बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याओं के जवाब के तौर पर राज्य का दर्जा दिया जा रहा है. उन्होंने पूछा, 'अगर दो साल के आखिर में हम कहते हैं कि हमें खंभे, तार और पाइप लगाने के लिए भी राज्य का दर्जा चाहिए, और हमें स्टाफ देने के लिए भी राज्य का दर्जा चाहिए, तो हम सरकार में क्यों हैं? हम असेंबली में क्यों हैं?'

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वह राज्य के दर्जे के बिना काम नहीं कर सकती, तो उसे पूरे पांच साल का समय जारी रखने के बजाय मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने पर विचार करना चाहिए. शर्मा ने कहा, 'अगर दो साल बाद भी हमारे पास वही जवाब है, तो मुझे लगता है कि पांच साल बाद भी वही जवाब दोहराया जाएगा.'

विपक्ष के लिए बेरोजगारी बड़े मुद्दों में से होगी एक 

आने वाले असेंबली सेशन के दौरान विपक्ष के लिए बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, बड़े मुद्दों में से एक होगी. बातचीत के दौरान पेश किए गए डेटा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 19 से 29 साल के लोग जम्मू-कश्मीर की आबादी का 32% से ज्यादा हिस्सा हैं. शर्मा ने कहा, 'यह तबका जम्मू-कश्मीर की आबादी में सबसे बड़ा है और अभी स्ट्रेस और डिप्रेशन में है.'

कई युवाओं के पास अपने माता-पिता का खर्च उठाने, भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने या परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई इनकम नहीं है. उन्होंने भर्ती और आउटसोर्सिंग के लिए सरकार के तरीके की भी आलोचना की और दावा किया कि आउटसोर्सिंग के जरिए पहले ही 25,000 नौकरियां ली जा चुकी हैं और कर्मचारी भविष्य में खुद रेगुलराइजेशन की मांग कर सकते हैं.

अलग-अलग सरकारी स्कीमों और डिपार्टमेंट के कर्मचारी पहले से ही रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार पर सत्ता में होने के खास अधिकार बनाए रखते हुए विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. शर्मा ने कहा, 'दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार में बैठे लोग भी विपक्ष का काम करना चाहते हैं.' 'सरकार भी विपक्ष में रहना चाहती है, लेकिन सारी पावर का मजा लेना चाहती है.'

दूसरे राज्यों की तुलना में औसतन ज्यादा असेंबली सिटिंग

आने वाले असेंबली सेशन पर, शर्मा ने कहा कि उठाने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने बैठने के कम दिनों पर सवाल उठाया. उन्होंने सरकार के इस दावे की भी तुलना की कि जम्मू और कश्मीर में कुछ दूसरे राज्यों की तुलना में औसतन ज्यादा असेंबली सिटिंग होती हैं, और यह इलाके की खास समस्याओं से अलग है. 'जम्मू और कश्मीर के मुद्दे अलग हैं. यहां एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे मुद्दे हैं. इसलिए इस तरह का जवाब किसी को यह पूछने पर मजबूर करता है. हमें कहां जाना चाहिए, हमें किससे बात करनी चाहिए?'

शर्मा ने विपक्ष के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का भी बचाव किया, और कहा कि इसका मकसद लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें सही फोरम पर ले जाना था. राज्य के दर्जे पर, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों के लिए एक ही वजह के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य का नारा लगा रहा हूं,' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का दर्जा सरकार को लोगों के उठाए जा रहे ज्यादातर मुद्दों से निपटने से नहीं रोक रहा है. शर्मा की यह बात आने वाले असेंबली सेशन से पहले आई है, जिसमें BJP बेरोजगारी, भर्ती, पब्लिक सर्विसेज और सरकार की लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकामी पर ध्यान देना चाहती है.

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Published at : 20 Sep 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Sunil Sharma JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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