ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirवैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पुलिस की कार्रवाई, 2 टट्टू संचालकों पर FIR

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पुलिस की कार्रवाई, 2 टट्टू संचालकों पर FIR

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पुलिस ने सख्ता कार्रवाई की है और विना वैध कागजातों के काम कर रहे टट्टू संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन दोनों की पहचान सुशील कुमार और शबरोज खान के रूप में हुई है. 

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 12 Sep 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक व्यापक अभियान चलाया. इस अभियान में रियासी पुलिस ने औचक निरीक्षण कर बिना वैध पहचान पत्र  के काम कर रहे टट्टू संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

श्री माता वैष्णो देवी की यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पोस्ट बाणगंगा की टीम ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर टट्टू संचालकों के लिए तय दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग की.

वंदे मातरम्: CM उमर अब्दुल्ला के बयान पर भड़की कांग्रेस, 'बेहद...'

दो टट्टू संचालको पर मामला दर्ज

पुलिस चेकिंग के दौरान, दो टट्टू संचालक बिना वैध पहचान पत्र के काम करते पाए गए. जिन टट्टू संचालको पर मामला दर्ज किया गया है. उनकी पहचान सुशील कुमार पुत्र शादी राम, निवासी जम्मू और शबरोज खान पुत्र शमीस दीन, निवासी रियासी के रूप में हुई है. 

चेकिंग के दौरान टट्टू संचालक बिना वैध पहचान पत्र के काम करते पाए गए जिनके खिलाफ BNS की धारा 223(a) के तहत सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज किया गया है. इसके अलावा BNS की धारा 223(a) के तहत शबरोज खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

टट्टू संचालकों को सख्त सलाह

पुलिस ने सभी टट्टू संचालकों को सलाह दी है कि वो तय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और यात्रा मार्ग पर काम करते समय वैध पहचान पत्र साथ रखें. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "रियासी पुलिस सभी भक्तों के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है." 

रियासी पुलिस ने जांच के दौरान दोहराया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और टट्टू सेवाओं के उचित नियमन को सुनिश्चित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर सख्त चेकिंग और प्रवर्तन उपाय जारी रहेंगे.

गौर हो कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में व्यापक निरीक्षण जारी है. इससे पहले जम्मू पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने संयुक्त रूप से माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर और रास्ते की सुरक्षा का जायजा लिया था और इसके अहम स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों का आकलन किया था. 

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट, पुलिस और CRPF ने किया निरीक्षण

और पढ़ें
Published at : 12 Sep 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Vaishno Devi JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
वंदे मातरम्: CM उमर अब्दुल्ला के बयान पर भड़की कांग्रेस, 'बेहद...'
वंदे मातरम्: CM उमर अब्दुल्ला के बयान पर भड़की कांग्रेस, 'बेहद...'
जम्मू और कश्मीर
Reels बनाने की सनक, नदी में उतार दी स्कॉर्पियो, पड़ गए लेने के देने!
Reels बनाने की सनक, नदी में उतार दी स्कॉर्पियो, पड़ गए लेने के देने!
जम्मू और कश्मीर
J&K: 61 हजार कर्मचारियों की मांग, पानी की सप्लाई रोकने की चेतावनी
J&K: 61 हजार कर्मचारियों की मांग, पानी की सप्लाई रोकने की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसे सैयद रूहुल्लाह, वंदे मातरम पर घेरा
कश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसे सैयद रूहुल्लाह, वंदे मातरम पर घेरा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
पुतिन की 'ऑरस सीनेट' या शी जिनपिंग की 'होंगकी N701', कौन सी ज्यादा पावरफुल?
दिल्ली NCR
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
विश्व
BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी
BRICS के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान! किया आवेदन, एंट्री के लिए भारत की हां जरूरी
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'
दिल्ली NCR
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
एग्रीकल्चर
किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग
किसानों को फ्री में तोरिया के बीज दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें बुकिंग
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget