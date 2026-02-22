कश्मीर में टूटा रिकॉर्ड! श्रीनगर में अब तक की सबसे गर्म फरवरी दर्ज, जानें दूसरे जगहों का हाल

देश भर में इन दिनों मौसम में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं. उत्तर से लेकर कर दक्षिण हो या फिर पूर्व से लेकर पश्चिम हो, इन दिनों मौसम का अचानक बदलना आम हो रहा है. कश्मीर घाटी में भी मौसम ने सभी को हैरान कर दिया है. बीते दिन 21 फरवरी को राजधानी श्रीनगर में फरवरी महीने का अब तक का सबसे अधिक दिन का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार, यह रिकॉर्ड 24 फरवरी 2016 के 20.6 डिग्री सेल्सियस को पीछे छोड़ते हुए बना.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो सर्दियों के लिहाज से असाधारण बढ़ोतरी है. घाटी के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत से 9.5 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया, जिससे फरवरी में गर्मी जैसे हालात बन गए.

अन्य केंद्रों पर भी रिकॉर्ड तापमान

सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, गुलमर्ग में भी फरवरी का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इसने 11 फरवरी 1993 को दर्ज 11.4 डिग्री सेल्सियस के पुराने रिकॉर्ड को पार कर लिया. कोकरनाग में 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो दूसरा सबसे अधिक फरवरी अधिकतम है.

काजीगुंड में 20 डिग्री का रिकॉर्ड तापमान

कोकरनाग का सर्वकालिक उच्चतम 18.4 डिग्री सेल्सियस 29 फरवरी 2016 को दर्ज हुआ था. काजीगुंड में 20.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से करीब 9.9 डिग्री अधिक है. पहलगाम में 17.2 डिग्री और कुपवाड़ा में 20.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार कश्मीर में फरवरी का महीना असामान्य रूप से गर्म दर्ज किया जाने वाला है. लगातार औसत से अधिक तापमान ने मौसम के पैटर्न में बदलाव के संकेत दिए हैं, जिससे सर्दियों के पारंपरिक स्वरूप पर असर पड़ता दिख रहा है. वहीं ठंड और बर्फबारी की बात करें तो वह भी औसत से ज्यादा रही थी. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी संकेत जल वायु परिवर्तन के हैं.