कश्मीर घाटी की वादियों को अपने सतरंगी रंगों से गुलजार करने वाला श्रीनगर का मशहूर 'इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन' आगामी 16 अप्रैल से आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा.

कश्मीर के फ्लोरीकल्चर, गार्डन और पार्क विभाग ने सोमवार (13 अप्रैल ) को आधिकारिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी. यह अहम फैसला ट्यूलिप समिति की सिफारिश पर लिया गया है, क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ गार्डन में अब ट्यूलिप के फूलों की संख्या और ताजगी में कमी आने लगी है.

'ट्यूलिप शो-2026' में खिले 18 लाख फूल

इस साल 16 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 'ट्यूलिप शो-2026' का भव्य उद्घाटन किया था. इस बार गार्डन को 70 से अधिक दुर्लभ किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप के फूलों से सजाया गया था. इसके अलावा डैफोडिल, हायसिंथ और नरसिसस जैसे करीब एक लाख अन्य आकर्षक फूल भी लगाए गए थे, जिन्होंने कश्मीर के वसंत के नजारों को और भी रंगीन और मनमोहक बना दिया.

ईरान-अमेरिका युद्ध के तनाव से घटे पर्यटक

पर्यटकों की आवाजाही की बात करें तो सोमवार (13 अप्रैल ) तक एशिया के इस सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 3.45 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं. शुरुआती दिनों में उत्साह काफी अधिक था; पहले 15 दिनों में लगभग 1.78 लाख और पहले हफ्ते में 57,000 से ज्यादा लोगों ने यहां का रुख किया था. विभाग को पूरी उम्मीद थी कि इस बार पर्यटकों की संख्या पिछले साल का शानदार रिकॉर्ड तोड़ देगी. बता दें कि पिछले साल 8 लाख 55 हजार 125 स्थानीय, घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने यहां का दौरा किया था.

हालांकि, इस साल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण पैदा हुए अंतरराष्ट्रीय तनाव का सीधा असर यहां के पर्यटन पर पड़ा और विदेशी व घरेलू पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई.

पर्यटन को मिली नई संजीवनी

इन विपरीत परिस्थितियों और कम संख्या के बावजूद, 'ट्यूलिप शो 2026' कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊर्जा देने में पूरी तरह कामयाब रहा है. पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव देने के लिए कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन के कई नए और अनोखे स्थल भी जोड़े गए हैं.