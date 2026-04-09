श्रीनगर के राजबाग में झेलम नदी के अंदर झुकी हाउसबोट, SDRF ने सभी को सुरक्षित निकाला
Srinagar News In Hindi: झेलम नदी के किनारे खड़ी गुलशन रोज नाम की हाउसबोट, पानी का स्तर बढ़ने के कारण एक तरफ झुक गई. नाव बचाने से पहले ही पानी में डूब गई.
SDRF की बचाव टीमों के समय पर दखल से एक बड़ा हादसा टल गया, जब श्रीनगर के राजबाग इलाके में जीरो ब्रिज के पास झेलम नदी में एक हाउसबोट आंशिक रूप से डूब गई. यह घटना तब हुई जब झेलम नदी के किनारे खड़ी गुलशन रोज नाम की हाउसबोट, पानी का स्तर बढ़ने के कारण एक तरफ झुक गई.
इससे पहले कि हाउसबोट के मालिक, नाव को लंगर की तरह थामे हुए केबलों का तनाव कम करके नाव को बचा पाते, नाव एक तरफ झुक गई और पानी में डूब गई. बचाव दल की टीम ने तुरंत बड़ा हादसा होने से बच गया. टीम ने सुझबूझ से बोट को रेस्क्यू कर लिया है.
मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम
तुरंत ही इसकी सूचना पर्यटन विभाग और एसडीआरएफ की टीम को दी गई. पर्यटन विभाग और SDRF दोनों की नदी बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं, बचाव अभियान शुरू किया और हाउसबोट से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
हादसे के समय हाउसबोट में कोई भी पर्यटक नहीं ठहरा हुआ था, और शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना भारी बारिश के दौरान हुई, जिससे नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया था. देखते ही देखते आसपास के नागरिकों में हड़कंप मच गया. फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.
हाउसबोट को बचाने के प्रयास जारी
हाउसबोट को बचाने के प्रयास अभी भी जारी हैं. यह अभी भी आंशिक रूप से डूबी हुई है या डूब रही है, जिससे मालिकों में चिंता बढ़ गई है, जिन्हें नाव के अंदर पानी घुसने के कारण भारी नुकसान हुआ है.
हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है लेकिन कश्मीर घाटी में जारी बारिशों के चलते नदी-नालों में जल सित्र बड़ने से परेशानिया बड़ी है. और हाउसबोट को बचाने के काम में अड़चन आ रही है.
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Source: IOCL