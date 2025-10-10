श्रीनगर में 21 संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद

एक बड़े अभियान में, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर श्रीनगर शहर में कई जगहों पर व्यापक छापेमारी की. प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े कम से कम 21 आतंकवादी सहयोगियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं (ओजीडब्ल्यू) के आवासों पर तलाशी ली गई.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, ये छापे और तलाशी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में की गईं. एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में समन्वित तलाशी अभियान चलाए गए, जिनमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, सहायता करने या बढ़ावा देने में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया."

श्रीनगर में 21 आतंकवादी सहयोगियों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी

पुलिस ने बाद में 21 आतंकवादी सहयोगियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान की, जिनमें से कई विभिन्न आतंकवाद से संबंधित मामलों में हिरासत में हैं या जेल में हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित संगठन टीआरएफ से जुड़े नजीब साकिब डार, इलाहीबाग स्थित ओवैस मुनीर भट, मोहल्ला अंचार स्थित ओवैस अहमद भट और साजगरीपोरा हवल स्थित दानिश अयूब के आवासों पर तलाशी ली गई.

इसी तरह, ग्रेनेड हमले में शामिल उमर फैयाज (इखराजपोरा), जाहिद राशिद (मेथन), हाशिम फारूक (इखराजपोरा) और राशिद लतीफ भट (बाघाट चौक) के आवासों की भी तलाशी ली गई. जिन अन्य ओजीडब्ल्यू के घरों पर छापेमारी की गई, उनमें अरहान रसूल डार (साजगरीपोरा हवल), ओवैस मंजूर, सुहैल अहमद मीर और मुजफ्फर फारूक शामिल हैं, जो सभी डेंजरपोरा के निवासी हैं.

इसके अलावा, इम्तियाज अहमद चिकला, उमर हमीद शेख (दोनों हजरतबल निवासी) और मोहम्मद आसिफ भट (लाल बाजार), मोहम्मद आदिल लोन (लवाय पोरा), वसीम कादिर मीर और दानिश कादिर मीर (डेंजरपोरा) और बाबर सुहैल सोफी (लवाय पोरा) के आवासों की भी तलाशी ली गई. साथ ही, शाजादपोरा डेंजरपोरा निवासी और वर्तमान में पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए उनीब नसीर के आवासों की भी तलाशी ली गई.

आपत्तिजनक सामग्री की गई जब्त

तलाशी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में, उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई. इन अभियानों के दौरान, चल रही जांच से संबंधित दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जैसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद और जब्त की गई.

आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है उद्देश्य

ये छापे एक व्यापक खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का भी हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और उन्हें बाधित करना है. यह निर्णायक कार्रवाई आतंकवाद से संबंधित और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने या उनका समर्थन करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की श्रीनगर पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

श्रीनगर पुलिस शहर में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ है. जो कोई भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधियों में सहयोग या सहायता करता पाया जाएगा, उसके साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा.