J&K: श्रीनगर पुलिस ने दबोचे 8 ड्रग्स तस्कर, हथियार-कैश और गहने बरामद

जम्मू-कश्मीर पुलिस की श्रीनगर विंग ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है और शहर भर में ड्रग्स सप्लाई करने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में पंजाब और दूसरे राज्यों से चल रहे गिरोहों से इनके कनेक्शन का पता चला है. साथ ही ड्रग्स, हथियार, कैश, गहने और करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है.

श्रीनगर के SSP GVS संदीप के अनुसार सफाकदल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 135/2026 की जांच के दौरान श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित फार्मास्युटिकल ड्रग्स की खरीद, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग में शामिल एक संगठित नशीले पदार्थों के नेटवर्क का पता लगाया. इसके तार जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बाहर खासकर पंजाब से जुड़े हुए थे.

पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया आरोप

पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के पुराने शहर में ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मिलने के बाद J&K पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से ड्रग्स बरामद किए. जांच के दौरान अब तक 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद वसीम जरगर इनाम अहमद जरगर, साहिब अहमद गनी दानमजार, सफाकदल के रहने वाले के रूप में की है. वहीं बडगाम के अंसार हुसैन भट, पीर शकूर, हारून तारिक पंडित, आकिब सलीम और हारिस हमीद मल्ला भी गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं.

आरोपियों में से हारिस हमीद मल्ला श्रीनगर में हुई कार्रवाई के बाद कश्मीर से भाग गया था. उसे टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ट्रैक किया गया और श्रीनगर पुलिस ने बेंगलुरु कर्नाटक से गिरफ्तार किया. SSP ने बताया कि आरोपियों की अलग-अलग भूमिकाओं और उनके कनेक्शन की जांच अभी भी चल रही है.

108 सोने के सिक्के भी हुए बरामद

अब तक की जांच में 2 लाख 19 हजार425 की दवा की गोलियां-कैप्सूल, 3.830 किलोग्राम कोडीन वाला लिक्विड, लगभग 40 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ, 85.75 लाख नकद और 108 सोने के सिक्कों, सोने के बिस्कुट और अन्य सोने के गहनों के रूप में एक किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1.05 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है.

इसके अलावा गिरफ्तार लोगों की जानकारी पर कई और कीमती सामान बरामद किए गए और कानून के मुताबिक जब्त किए गए. इनमें 2 रोलेक्स घड़ियां, 1 डायर लेडीज बैग, लेंस के साथ 1 DSLR कैमरा, 1 iPhone 16 Pro Max, दो खाली मैगजीन वाली 1 पिस्तौल (32-इंच), एक खंजर और गैर-कानूनी व्यापार में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां शामिल हैं.

फाइनेंशियल जांच के तहत, कोर्ट के जरूरी आदेशों के बाद एक्सिस बैंक बेमिना में आरोपी मोहम्मद वसीम जरगर के नाम पर मौजूद दो बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई. तलाशी में सोने के सिक्कों, बिस्कुट और सोने की अन्य चीजों के अलावा लगभग 65 लाख रुपये नकद बरामद हुए. लॉकर से बरामद सामान की अनुमानित कीमत लगभग 2.20 करोड़ आंकी गई है.

कार्रवाई पर पुलिस का क्या कहना है?

इस कार्रवाई पर पुलिस का कहना है कि आरोपी और अन्य लोगों से जुड़े कई बैंक अकाउंट की पहचान की गई है और उन्हें कानून के मुताबिक फ्रीज-जब्त कर लिया गया है. गैर-कानूनी व्यापार से हुई कमाई से खरीदे गए एक घर और दो गाड़ियों को NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है.

SSP GVS संदीप ने इस नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि दवाओं के सोर्स का पता लगाने के लिए की गई जांच में श्रीनगर पुलिस की टीमें चंडीगढ़, पंचकूला और अंबाला पहुंचीं. कुछ दवा कंपनियों और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की जांच की जा रही है और संबंधित इनवॉइस, बिल, गुड्स रिसीट और अन्य दस्तावेज हासिल किए गए हैं.

SSP ने कहा, "अंबाला और चंडीगढ़ में कुछ फार्मा कंपनियों के कामकाज, ड्रग लाइसेंस, खरीदार की जानकारी, इनवॉइस और पेमेंट की डिटेल्स से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच की जा रही है और पंजाब पुलिस जांच में J&K पुलिस की सक्रिय रूप से मदद कर रही है."

SSP संदीप ने कहा, "हमें ड्रग सप्लाई में कोई नार्को-टेरर या सीमा-पार का एंगल नहीं मिला है, लेकिन पंजाब के गिरोहों की संलिप्तता के बारे में पर्याप्त सबूत मिले हैं." जांच जारी है और सबूतों पर आधारित है. जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां, बरामदगी, संपत्ति को फ्रीज करने और अन्य कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है.

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