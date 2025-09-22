जम्मू कश्मीर में श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के 21 दिनों तक बंद रहने और किसानों व व्यापारियों को हुए भारी नुकसान के बावजूद, पिछले दस दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग, मुगल रोड और पार्सल ट्रेन सेवा के माध्यम से घाटी से 1.37 लाख मीट्रिक टन से अधिक ताजा फल भेजे गए हैं.

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने सोमवार (22 सितंबर) को बताया कि ताजा फलों और आवश्यक आपूर्ति के परिवहन को सुचारू बनाने के लिए मुख्य सचिव द्वारा जिला प्रशासन, बीआरओ, यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के साथ समन्वय में हाल ही में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है.

जमीनी स्तर पर हो रही निगरानी

उन्होंने कहा, "हर दिन घाटी में लगभग 1,500-2,000 फलों के ट्रक जमा होते हैं. इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड के रास्ते जम्मू की ओर बारी-बारी से भेजा जा रहा है." उन्होंने आगे कहा कि यातायात पुलिस जमीनी स्तर पर व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रही है.

अंशुल गर्ग ने कहा कि राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्यों के साथ, वाहनों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा, "पहले जहां रोजाना लगभग 1,500-2,000 ट्रक चलते थे, अब 3,500-4,000 ट्रक चल रहे हैं. आज ही काजीगुंड से लगभग 2,000 ट्रक जम्मू की ओर बढ़े और शाम तक वहां पहुंचने की उम्मीद है."

'फलों की निकासी प्राथमिकता'

ट्रैफिक पुलिस के ईजीपी सुलेमान चौधरी ने बताया कि मुगल रोड पर, कल 1,800-1,900 से ज्यादा ट्रक जम्मू की ओर बढ़े ताकि फलों की निकासी प्राथमिकता के आधार पर हो सके और किसानों की चिंता कम हो सके. उन्होंने यह भी बताया कि अनंतनाग और बारामूला से आदर्श नगर, नई दिल्ली के लिए नई शुरू की गई पार्सल ट्रेन सेवा शुरू हो गई है.

उन्होंने कहा, "इस सेवा के जरिए रोजाना लगभग 800-1000 टन ताजा फल भेजे जा रहे हैं. उत्तर और दक्षिण कश्मीर के किसान अब अपनी उपज को आसानी से पहुंचाने के लिए इस सुविधा का सीधा लाभ उठा सकते हैं." उन्होंने आगे बताया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है.

'स्टॉक की कमी नहीं'

आवश्यक आपूर्ति के बारे में, गर्ग ने कहा कि घाटी में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य या उपभोक्ता वस्तुओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारे पास ईंधन और खाद्य पदार्थों का पूरे एक हफ्ते का स्टॉक है. स्टॉक नियमित रूप से भरा जाएगा. लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही घबराहट में खरीदारी करें."

उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे मौसम स्थिर रहेगा और राजमार्गों की मरम्मत का काम जारी रहेगा, आने वाले दिनों में जरूरी वस्तुओं का स्टॉक और बढ़ेगा.