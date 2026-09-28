J&K: रीढ़ की हड्डी टूटी तो ट्रिब्यूनल ने बदला न्याय, 8 करोड़ के मुआवजे का आदेश

जम्मू-कश्मीर में मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने न्याय ही बदल दिया है. श्रीनगर में सड़क हादसे के एक पीड़ित को 8.10 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड मुआवजा देने का आदेश दिया है.

पीड़ित को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उसे पैराप्लेगिया (शरीर के निचले हिस्से का लकवा) और काफी हद तक स्थायी विकलांगता हो गई है. यह फैसला 22 सितंबर, 2026 को MACT श्रीनगर के पीठासीन अधिकारी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश फयाज अहमद कुरैशी ने 2025 के एक मामले में सुनाया है.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला 26 जनवरी, 2025 को श्रीनगर के नौगाम में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जहां साइकिल चला रहे पीड़ित को गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर JK05L-6758) ने टक्कर मार दी थी. इसके बाद घायल व्यक्ति को विशेष इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें बर्स्ट फ्रैक्चर और कॉर्ड कंट्यूजन (रीढ़ की हड्डी में चोट) शामिल थे. इस कारण पीड़ित को पैराप्लेगिया हो गया.

दुर्घटना की जांच नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR (नंबर 11/2025) के तहत की गई थी. मामले में पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रतिवादियों के खिलाफ तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप साबित हो गया है.

75% हुई विकलांगता

फैसले में दर्ज है कि शुरू में पीड़ित की विकलांगता का आकलन 65 प्रतिशत किया गया था, जिसमें दोनों पैर शामिल थे. हालांकि, बाद में 16 जून, 2026 को मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता का आकलन 75 प्रतिशत किया, जिसमें दोनों पैरों के साथ-साथ ब्लैडर से जुड़ी समस्याएं और लंबे समय तक मदद व देखभाल की जरूरत भी शामिल थी. हालांकि, बीमा कंपनी ने दावे का विरोध किया और ड्राइवर के लाइसेंस व गाड़ी के दस्तावेजों की वैधता जैसे मुद्दों पर आपत्यां दर्ज कराई, लेकिन ट्रिब्यूनल ने पाया कि बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रही.

अदालत के फैसले में यह दर्ज है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सही तरीके से हुआ था, और ड्राइवर के पास संबंधित LMV और MCWG कैटेगरी के लिए 22 सितंबर, 2033 तक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था. ट्रिब्यूनल ने इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ और क्लेम करने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया.

कैसे मुआवजा हुआ 8 करोड़?

मुआवजा तय करते समय, ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना के बाद हुए असल खर्चों पर विचार किया, जिसमें मेडिकल इलाज, दवाइयाँ, ट्रांसपोर्ट और स्पेशल डाइट शामिल थे. असल मेडिकल और उससे जुड़े खर्चों के लिए ₹34.50 लाख की रकम मंजूर की गई. इसके अलावा पीड़ित को लंबे समय तक इलाज और सहारे की जरूरत को देखते हुए भविष्य के मेडिकल खर्चों के लिए ₹32.40 लाख की एक और रकम तय की गई.

ट्रिब्यूनल ने क्लेम करने वाले की आय के नुकसान पर भी विचार किया, और फैसले में संबंधित अवधि के लिए लगभग ₹40.66 लाख की आय के नुकसान का जिक्र किया गया. मुआवजे के अलग-अलग मदों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने कुल मुआवजा ₹8,10,96,343 (8.10 करोड़) तय किया.

इस फैसले में गैर-आर्थिक और भविष्य के नुकसान की अलग-अलग मदों के तहत भी मुआवजा शामिल है, जिसमें जीवन प्रत्याशा (उम्र की उम्मीद) के नुकसान के लिए ₹20 लाख शामिल हैं. इसके अलावा मेडिकल इलाज, भविष्य की मेडिकल जरूरतों, अटेंडेंट की देखभाल, आय के नुकसान और अन्य मंजूर मदों के लिए भी रकम दी गई है.

इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश

इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जेनराली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि वो तय मुआवजे की रकम 30 दिनों के भीतर भुगतान करे. इसके साथ ही, क्लेम याचिका दायर करने की तारीख यानी 25 मार्च, 2025 से लेकर पूरी रकम मिलने तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा. ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया कि अगर तय समय के भीतर मुआवजे की रकम जमा नहीं की जाती है, तो बकाया रकम पर 30 दिन की अवधि खत्म होने के बाद से 12 प्रतिशत ब्याज लगेगा.

कानूनी जानकारों ने इस फैसले को जम्मू-कश्मीर में मुआवजे का एक बड़ा फैसला बताया है. खासकर मुआवजे की बड़ी रकम और पीड़ित की गंभीर स्थायी विकलांगता, भविष्य की मेडिकल जरूरतों, अटेंडेंट की देखभाल और लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की जरूरतों पर ट्रिब्यूनल के विचार को देखते हुए. 107 पन्नों के इस आदेश में मेडिकल सबूतों, विकलांगता के आकलन, आय के नुकसान, इलाज के खर्च और उचित मुआवजा तय करने से जुड़े अन्य पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है.

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