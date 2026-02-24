हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के डेवलपमेंट को मंजूरी, 1677 करोड़ आएगी लागत, पढ़ें डिटेल

Srinagar International Airport News: इंडियन एयर फोर्स (IAF) के बडगाम एयरबेस के अंदर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑपरेट किया जाने वाला इस एयरपोर्ट को 2005 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 24 Feb 2026 05:21 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार (24 फरवरी) को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 1677 करोड़ रुपये है. यह कश्मीर घाटी में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मज़बूत करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. प्रोजेक्ट के दायरे में सुरक्षाकर्मियों के लिए बैरक बनाना भी शामिल है.

इंडियन एयर फोर्स (IAF) के बडगाम एयरबेस के अंदर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला यह एयरपोर्ट, जिसे 2005 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया था, श्रीनगर शहर से लगभग 12 km दूर है.

नए सिविल एन्क्लेव की क्या होगी खासियत?

73.18 एकड़ में फैले नए सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट में 71,500 स्क्वायर मीटर (मौजूदा स्ट्रक्चर के 20,659 स्क्वायर मीटर सहित) में फैली एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग होगी, जिसे पीक आवर्स में 2,900 पैसेंजर्स को सर्विस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी सालाना कैपेसिटी 10 मिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष (MPPA) होगी.

बड़े एप्रन में 15 एयरक्राफ्ट पार्किंग बे होंगे, जिसमें 1 वाइडबॉडी (कोड E) (9 मौजूदा और 6 प्रस्तावित) शामिल हैं, जबकि 3,658m x 45m रनवे को IAF ऑपरेट करता रहेगा. इस प्रोजेक्ट में 1,000 कारों के लिए मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा का कंस्ट्रक्शन भी शामिल होगा.

मॉडर्न डिजाइन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 

आर्किटेक्चर के हिसाब से, नया टर्मिनल मॉडर्न डिज़ाइन और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दिखाएगा, जिसमें बारीक लकड़ी का काम और स्थानीय रूप से प्रेरित कारीगरी जैसे पारंपरिक एलिमेंट शामिल होंगे. साथ ही आसान पैसेंजर प्रोसेसिंग एरिया, बड़े लाउंज और एडवांस्ड सिक्योरिटी और चेक-इन सुविधाओं के जरिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनाए रखी जाएगी.

नये टर्मिनल में नेचुरल लाइटिंग की होगी व्यवस्था

यह सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का आधार बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एनर्जी की खपत कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइटिंग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए स्थानीय रूप से सोर्स किए गए इको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल जैसी खूबियां शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य एक प्रतिष्ठित 5-स्टार GRIHA रेटिंग हासिल करना है.

टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफे की उम्मीद

इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अलावा, इस प्रोजेक्ट से डल झील, शंकराचार्य मंदिर और मुगल गार्डन जैसी मशहूर जगहों से कनेक्टिविटी बेहतर होने से टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इससे रोजगार के मौके बनेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और श्रीनगर की एक खास टूरिस्ट और इकोनॉमिक डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान और मजबूत होगी.

इस तरह सिविल एन्क्लेव का डेवलपमेंट वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है. साथ ही यह कश्मीर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती को दुनिया के सामने दिखाएगा.

Published at : 24 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Srinagar International Airport PM Modi JAMMU KASHMIR NEWS
