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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirSrinagar News: श्रीनगर में ‘दरबार मूव’ की वापसी, सिविल सचिवालय खुलने के बाद 38 विभाग शिफ्ट, प्रशासनिक कामकाज शुरू

Srinagar News: श्रीनगर में ‘दरबार मूव’ की वापसी, सिविल सचिवालय खुलने के बाद 38 विभाग शिफ्ट, प्रशासनिक कामकाज शुरू

Srinagar News In Hindi: श्रीनगर में 'दरबार मूव' के तहत 38 विभाग शिफ्ट हो गए है. साथ ही कामकाज भी शुरू हो गया है. इसके अलावा सीमित स्टाफ के साथ प्रशासनिक सेवाएं भी बहाल हो गई है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 May 2026 01:31 PM (IST)
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श्रीनगर में ‘दरबार मूव’ प्रक्रिया के तहत सोमवार से सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो गया है. ग्रीष्मकालीन राजधानी में सिविल सचिवालय के खुलने के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियां अब पूरी तरह श्रीनगर से संचालित होंगी. इससे पहले 30 अप्रैल को जम्मू में सचिवालय बंद कर दिया गया था. हर साल होने वाली इस पारंपरिक प्रक्रिया के तहत सर्दियों में सरकार जम्मू से और गर्मियों में श्रीनगर से काम करती है.

सचिवालय के श्रीनगर स्थानांतरित होने के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी यहां पहुंच चुके हैं. जिससे शासन-प्रशासन की नियमित व्यवस्था बहाल हो गई है और लोगों को सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं.

श्रीनगर में पूरी तरह शिफ्ट हो गए हैं 38 विभाग

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सचिवालय पहुंचने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उन्हें औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया. यह प्रथा चार साल के निलंबन के बाद अनुच्छेद 370 के हटने के बाद LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली UT सरकार द्वारा फिर से शुरू की गई है. इसे फिर से खुलने के साथ ही श्रीनगर में सरकार का ग्रीष्मकालीन कामकाज शुरू हो गया है. घाटी में शासन और जनसेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विभाग अपना काम फिर से शुरू कर रहे हैं.

वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी पहले ही श्रीनगर पहुंच चुके हैं. यह साल में दो बार होने वाले 'दरबार मूव' का हिस्सा है. यह जम्मू-कश्मीर की एक पुरानी परंपरा है, जिसका मकसद दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच सुनिश्चित करना है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, लगभग 38 विभाग पूरी तरह से श्रीनगर शिफ्ट हो गए हैं, जबकि कई अन्य विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ 'कैंप' के आधार पर काम कर रहे हैं.

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कम कर्मचारी के साथ काम करेंगे विभाग

साथ ही, विभाग कम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. कर्मचारियों की संख्या 33 प्रतिशत या प्रति दफ्तर अधिकतम 10 अधिकारियों तक सीमित रहेगी. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर शिफ्ट के लिए तैनात कर्मचारियों को 25,000 रुपये का विशेष भत्ता मिलेगा. श्रीनगर में काम करने का समय सचिवालय के विभागों के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और अन्य दफ्तरों के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है. जम्मू में भी एक 'ग्रीष्मकालीन सचिवालय' काम करता रहेगा.

150 साल पुरानी प्रशासनिक परंपरा है 'दरबार मूव'

अधिकारियों ने बताया कि दफ्तरों का कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं. साथ ही, दफ्तरों के फिर से खुलने के मद्देनजर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के इंतजाम भी मजबूत किए गए हैं. 'दरबार मूव' 150 साल पुरानी प्रशासनिक परंपरा है. इसके तहत साल में दो बार सरकार का मुख्यालय जम्मू और श्रीनगर के बीच बदला जाता है, ताकि दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच बनी रहे. इसकी शुरुआत 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने की थी. इसका मकसद दोनों राजधानियों में मौसम की अत्यधिक मुश्किल परिस्थितियों से बचना था. आजादी के बाद भी यह एक प्रशासनिक प्रथा के तौर पर जारी रही.

इस परंपरा को 2021 में उपराज्यपाल के प्रशासन के दौरान निलंबित कर दिया गया था. लेकिन अब 2025 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पद संभालने के एक साल बाद, इसे फिर से बहाल कर दिया गया है.

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Published at : 04 May 2026 01:31 PM (IST)
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Kashmir News Darbar Move Srinagar News OMAR ABDULLAH JAMMU NEWS
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