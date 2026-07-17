जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत देते हुए, श्रीनगर की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री के पासपोर्ट को एक साल के लिए रिन्यू करने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया है. साथ ही, अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट से पहले इजाजत लिए बिना केंद्र शासित प्रदेश या विदेश की यात्रा नहीं कर सकते.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फारूक अहमद भट ने यह आदेश अब्दुल्ला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) फंड के कथित गबन के मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के बावजूद अपना पासपोर्ट जारी/रिन्यू कराने की इजाजत मांगी थी.

अदालत ने अब्दुल्ला के पासपोर्ट को 1 साल तक रिन्यू करने पर किया विचार

अदालत ने श्रीनगर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश दिया कि वे अब्दुल्ला का पासपोर्ट एक साल के लिए जारी या रिन्यू करने पर विचार करें, बशर्ते वे किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल न हों और देश में कहीं भी उनके खिलाफ पासपोर्ट जारी करने से रोकने वाली कोई अन्य FIR दर्ज न हो.

अदालत ने आगे यह भी कहा कि अगर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की सीमा से बाहर या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत से इजाजत लेनी होगी. अगर CJM या सत्र अदालत के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल बदलाव होता है, तो यह NOC अपने आप रद्द हो जाएगी.

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पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' मांगा पर किया कोर्ट का रुख

अब्दुल्ला ने अदालत का रुख तब किया था जब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 27/2012 से जुड़ी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के प्रतिकूल होने के बाद सक्षम अदालत से बरी होने का आदेश या 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' मांगा था. उन्होंने तर्क दिया कि सत्र अदालत ने इस साल अप्रैल में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को रोक दिया था और वे कभी भी फरार हुए बिना या न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन किए बिना नियमित रूप से अदालत में पेश होते रहे हैं.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अब्दुल्ला JKCA फंड के कथित गबन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. एजेंसी ने तर्क दिया कि हालांकि आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन न तो आरोप और न ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया गया था. एजेंसी ने यह आशंका भी जताई कि पासपोर्ट जारी होने से आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है और मुकदमे से बच सकता है.

पासपोर्ट होना और विदेश यात्रा की अनुमति मिलने में दो अलग-अलग कानूनी मुद्दे

हालांकि, अदालत ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम और उसके तहत जारी केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे लोगों को पासपोर्ट जारी करने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती हैं. महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट जारी करने या उसे रिन्यू करने से नहीं रोका जा सकता.

कोर्ट ने साफ किया कि पासपोर्ट होना और विदेश यात्रा की अनुमति मिलना दो अलग-अलग कानूनी मुद्दे हैं. कोर्ट ने कहा कि NOC से पासपोर्ट ऑफिस को अब्दुल्ला की अर्जी पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे ट्रायल कोर्ट का अधिकार कम नहीं होता और न ही उन्हें भारत छोड़ने से पहले न्यायिक मंजूरी लेने की जरूरत से छूट मिलती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत की मौजूदा शर्तें लागू रहेंगी.

यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड के कथित गबन की CBI जांच से जुड़ा है. एजेंसी ने 2018 में अब्दुल्ला समेत कई आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की थी. इस साल की शुरुआत में उन पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन बाद में सेशंस कोर्ट ने एक लंबित आपराधिक रिविजन याचिका पर उनके अमल पर रोक लगा दी थी.

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