सोपोर छेड़छाड़ मामले में नया ट्विस्ट, आरोपी शिक्षक को मिली जमानत, पुलिस जांच पर उठे सवाल

जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़े कथित छेड़छाड़ मामले में अब नया मोड़ आ गया है. जिस शिक्षक पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसे बारामूला की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है. अदालत के इस फैसले के बाद अब पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं.

इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था. छात्राओं और स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए थे. वहीं दूसरी ओर पुलिस हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के आरोप में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

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आरोपी शिक्षक पर क्या थे आरोप?

आरोपी शिक्षक की पहचान गुलाम हसन मीर उर्फ़ अजहर के रूप में हुई है. उस पर आरोप था कि उसने सोपोर के एक सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया. इस मामले में पुलिस ने FIR संख्या 90/2026 दर्ज की थी.

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था.

जांच में नहीं सामने आए ठोस सबूत

जमानत सुनवाई के दौरान आरोपी के वकीलों ने अदालत में दावा किया कि जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि शिक्षक ने अपराध किया है.

वकीलों ने कहा कि गवाहों के बयान और जांच रिकॉर्ड में आरोपी की सीधी संलिप्तता नहीं दिखती. उनका कहना था कि केवल आरोप लग जाने भर से किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता.

बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को केवल जनभावना, सोशल मीडिया या मीडिया ट्रायल के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद न हों.

हिरासत में रखने के नहीं मिले पर्याप्त आधार

अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की समीक्षा की. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को जमानत दे दी. सूत्रों के मुताबिक अदालत ने माना कि इस स्तर पर आरोपी को लगातार हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिख रहे हैं. इसी वजह से उसे राहत दे दी गई.

हालांकि अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों का कहना है कि अगर पर्याप्त सबूत नहीं थे, तो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

पूरा मामला 13 अप्रैल 2026 को सामने आया था. एक छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. आरोप सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया. शिक्षक को तत्काल स्कूल से हटाकर शिक्षा विभाग से संबद्ध कर दिया गया था.

वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. घटना की खबर फैलते ही स्कूल के बाहर छात्राओं और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. धीरे-धीरे यह प्रदर्शन बड़ा होता गया और इलाके में तनाव बढ़ने लगा.

हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन

24 अप्रैल 2026 को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बाहरी लोग भी भीड़ में शामिल हो गए थे. पुलिस के अनुसार इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने, हिंसा फैलाने और तोड़फोड़ करने की कोशिश की.

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इसके बाद पुलिस ने छह लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस का कहना था कि ये लोग छात्र नहीं थे, बल्कि प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे थे. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद इन सभी को सोपोर से करीब 300 किलोमीटर दूर भद्रवाह जेल भेज दिया गया.

आरोपी शिक्षक को जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. एक ओर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस की जांच प्रक्रिया भी कटघरे में दिखाई दे रही है.