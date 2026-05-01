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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir News: शोपियां की रामबियारा नदी में डूबे बच्चे का 5 दिन बाद मिला शव, तेज बहाव में बह गया था मासूम

Jammu Kashmir News: शोपियां की रामबियारा नदी में डूबे बच्चे का 5 दिन बाद मिला शव, तेज बहाव में बह गया था मासूम

Shopian Tragedy: दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पिकनिक के दौरान रामबियारा नदी में बहे 4 वर्षीय मोहम्मद हंज़ला का शव 5 दिन बाद बरामद कर लिया गया है. पुलवामा का परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 May 2026 08:39 PM (IST)
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दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. पुलवामा के एक परिवार का वो इंतज़ार शुक्रवार को आंसुओं के साथ खत्म हुआ, जो पिछले 5 दिनों से अपने 4 साल के लापता मासूम बेटे की राह देख रहा था. पिकनिक मनाने के दौरान रामबियारा नदी के तेज बहाव में बहे 4 वर्षीय मोहम्मद हंज़ला का शव आखिरकार हिरपोरा इलाके से बरामद कर लिया गया है. इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

अधिकारियों के मुताबिक, पुलवामा के टिकेन गांव का रहने वाला यह परिवार 27 अप्रैल को शोपियां के दुबजान पुल के पास पिकनिक मनाने गया था. खेल-खेल में 4 साल का मासूम मोहम्मद हंज़ला अचानक रामबियारा नाले (नदी) में फिसल गया. पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्चा पलक झपकते ही परिवार की आंखों के सामने बह गया और ओझल हो गया.

5 दिन तक चला सघन तलाशी अभियान

हादसे की सूचना मिलते ही सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला. नदी के गहरे हिस्सों में बच्चे की तलाश के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया गया. अभियान को तेज करने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई. रेस्क्यू ऑपरेशन में डोडा के एक जाने-माने स्वयंसेवक सहित गोताखोरी में माहिर स्थानीय नागरिकों की भी मदद ली गई. पांच दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, शुक्रवार सुबह घटनास्थल से कुछ दूरी पर बहाव की दिशा में मासूम का शव बरामद कर लिया गया.

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समय पर मदद न मिलने से भड़के स्थानीय लोग

इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. घटनास्थल पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि हादसे के तुरंत बाद वहां कोई भी इमरजेंसी बचाव दल मौजूद नहीं था. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अगर शुरुआत में ही बचाव दल समय पर पहुंच जाता, तो शायद उस 4 साल के मासूम की जान बचाई जा सकती थी.

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Published at : 01 May 2026 08:39 PM (IST)
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