'कश्मीर के गतिरोध की सजा जम्मू नहीं भुगतेगा', उद्धव गुट ने की पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जम्मू संभाग को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए. पार्टी का कहना है कि अगर कश्मीर के राजनीतिक और सुरक्षा हालात की वजह से पूरे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी हो रही है, तो जम्मू को अलग कर तत्काल पूर्ण राज्य घोषित किया जाए. पार्टी का दावा है कि जम्मू की जनता को कश्मीर के गतिरोध की सजा नहीं मिलनी चाहिए.

प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि घाटी के कुछ नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयान और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत ने हालात को और जटिल बनाया है. उन्होंने कहा कि जो नेता आज राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जनता उनके पुराने राजनीतिक रुख को भी अच्छी तरह जानती है.

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केंद्र सरकार पर भी उठाए सवाल

साहनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव हुए काफी समय बीत चुका है और सरकार भी बन गई है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला. उन्होंने इसे केंद्र सरकार की नीतिगत विफलता बताया और कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू की 53 लाख राष्ट्रवादी जनता को उठाना पड़ रहा है.

डोगरा पहचान और विशेष अधिकारों की मांग

शिवसेना (यूबीटी) ने हाल में कश्मीर के कुछ स्कूलों में अलगाववादी विचारों से जुड़े लोगों के महिमामंडन की खबरों पर भी चिंता जताई. साहनी ने कहा कि डोगरा इतिहास और राष्ट्रभक्ति की विरासत को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने मांग की कि जम्मू को अनुच्छेद 371 के तहत सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय युवाओं के रोजगार और अन्य विशेष अधिकारों के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.

मनीष साहनी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की 'वोकल फॉर लोकल' अपील में भी जम्मू की अनदेखी हुई. वहीं, भाजपा अध्यक्ष के जम्मू दौरे में भी राज्य के दर्जे पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई.

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उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन शिवसेना (यूबीटी) का मानना है कि जम्मू के हितों पर अलग से फैसला होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगी.