कश्मीर: CUK कैंपस में छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप, HoD पर कार्रवाई

कश्मीर के गांदरबल जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर (CUK) के नन्नर कैंपस में छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया. केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के छात्रों ने क्लास और लैब सेशन का बहिष्कार करते हुए विभाग के सीनियर फैकल्टी मेंबर और HoD डॉ. चिन्नप्पन भास्कर पर गंभीर आरोप लगाए. छात्रों का कहना है कि छात्राओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहा है.

मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

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छात्रों ने क्लास और लैब का किया बहिष्कार

विरोध-प्रदर्शन गुरुवार को CUK के नन्नर कैंपस में शुरू हुआ. केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के छात्रों ने आरोप लगाया कि विभाग के हेड डॉ. चिन्नप्पन भास्कर पिछले कई महीनों से छात्राओं के साथ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था.

छात्रों ने आरोप लगाया कि लेक्चर के दौरान एक छात्रा के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई. इसके अलावा सेक्सिस्ट और यौन टिप्पणियों का भी आरोप लगाया गया. छात्रों ने कहा कि कई शिकायतों और बार-बार कोशिशों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

प्रशासन ने HoD को जिम्मेदारियों से हटाया

मामले की गंभीरता को देखते हुए CUK प्रशासन ने डॉ. चिन्नप्पन भास्कर को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड पद की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया. उन्हें डीन एकेडमिक अफेयर्स के ऑफिस से अटैच किया गया है. साथ ही जांच पूरी होने तक उन्हें विभाग से जुड़े सभी प्रशासनिक और आधिकारिक कामों से अलग रखा गया है.

यूनिवर्सिटी के आधिकारिक आदेश में कहा, "केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉ. चिन्नप्पन भास्कर (एसोसिएट प्रोफ़ेसर) के खिलाफ शिकायत की जांच पूरी होने तक उन्हें तत्काल प्रभाव से डीन एकेडमिक अफेयर्स के ऑफ़िस से अटैच किया जाता है और हेडशिप समेत सभी डिपार्टमेंटल/आधिकारिक कामों से मुक्त किया जाता है. इसके परिणामस्वरूप, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. प्रशांत कुमार गुप्ता को अगले आदेश तक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है."

डॉ. प्रशांत कुमार गुप्ता को मिली जिम्मेदारी

प्रशासनिक बदलाव के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रशांत कुमार गुप्ता को अगले आदेश तक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. यह कदम उस समय उठाया गया है जब आरोपों की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि HoD के खिलाफ शिकायतें अचानक नहीं आई हैं, बल्कि कई महीनों से इस तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं. छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मामले में जवाबदेही तय करने और कैंपस में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है.

आंतरिक जांच समिति करेगी आरोपों की जांच

CUK के रजिस्ट्रार ने आरोपों की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई है. अब जांच समिति शिकायतों और आरोपों की पड़ताल करेगी. इसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि कैंपस में उत्पीड़न से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाता है और छात्रों के लिए सुरक्षित व सहयोगी माहौल बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है.

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जांच पूरी होने तक आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं

फिलहाल प्रोफेसर पर लगाए गए आरोप जांच के दायरे में हैं. जांच पूरी होने से पहले आरोपों को साबित हुआ मानना उचित नहीं होगा. प्रशासन की अगली कार्रवाई जांच पैनल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी.

यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि छात्र उत्पीड़न से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए आंतरिक शिकायत समिति से संपर्क कर सकते हैं. मामले में अब सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर है.