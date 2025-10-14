हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे सज्जाद लोन? साफ कर दी तस्वीर

Jammu Kashmir Rajya Sabha Election: पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (JKPC) के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला किया है. उन्होंने NC और उमर अब्दुल्ला की सरकार को असफल बताया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, Hirdesh Kumar Singh | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 Oct 2025 03:30 PM (IST)
जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (JKPC) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कभी वोट नहीं देंगे. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के एकमात्र जेकेपीसी सदस्य सज्जाद लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार 'जम्मू-कश्मीर के इतिहास की सबसे असफल सरकार' रही है. 

सज्जाद लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं एनसी को कभी वोट नहीं दूंगा. अगर कांग्रेस या कोई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती, तो मैं उसे वोट देता. हम एनसी के गुलाम नहीं हैं. अगर मैंने उन्हें वोट दिया, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं का सामना कैसे करूंगा? इसलिए, हमने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है."

'कांग्रेस से गठबंधन, लेकिन BJP के इशारे पर चल रही NC'- सज्जाद लोन

इतना ही नहीं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए सज्जाद लोन ने पूछा कि एनसी ने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को एक सुरक्षित राज्यसभा सीट क्यों नहीं दी? उन्होंने आरोप लगाया, "एक तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन का दावा करती है, और दूसरी तरफ, वे बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं. बीजेपी के इशारे पर, उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी."

सज्जाद लोन ने आगे दावा किया कि गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ तीन घंटे की बैठक की, जिसके बाद बीजेपी के निर्देश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने से इनकार कर दिया.

इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने किसी भी गैर-नेशनल कॉन्फ्रेंस और धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया था, लेकिन अब कोई उम्मीदवार नहीं है और पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के साथ भी निजी तौर पर चर्चा की है. 

विधानसभा उपचुनाव में किसका साथ देंगे सज्जाद लोन?

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आगामी बडगाम उपचुनाव में किसे समर्थन करेगी, इसके बारे में सज्जाद लोन बुधवार (15 अक्टूबर) की शाम तक अपना फैसला सुनाएंगे. बता दें, जम्मू-कश्मीर की चार रिक्त सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 24 अक्टूबर को होने हैं.

सीएम उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज

सज्जाद लोन ने कहा कि कुछ दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि जो पार्टी राज्यसभा में वोट नहीं करेगी, वो बीजेपी का साथ दे रही है. अब कांग्रेस को ही सीट नहीं दी गई. ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद ही राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करेगी.

Published at : 14 Oct 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
National Conference Sajjad Lone OMAR ABDULLAH Jammu Kahmir News Rajya Sabha Election 2025
