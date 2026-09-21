गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'1 लाख नौकरी देने में लगेंगे 222 साल', NC के वादे पर सज्जाद लोन का तंज

'1 लाख नौकरी देने में लगेंगे 222 साल', NC के वादे पर सज्जाद लोन का तंज

J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और MLA सज्जाद लोन ने तीखा हमला करते हुए भर्ती के आंकड़ों पर एक अहम सवाल उठाया. लोन ने कहा कि इन आंकड़ों ने NC सरकार के झूठे वादों की कड़वी सच्चाई सामने आ गई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 21 Sep 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा के MLA सज्जाद लोन ने सोमवार (21 सितंबर) को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तीखा हमला किया. यह हमला तब हुआ जब विधानसभा के आंकड़ों से पता चला कि भर्ती के मामले में चुनावी वादों और जमीनी हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बोलते हुए, उन्होंने भर्ती के आंकड़ों पर एक अहम सवाल उठाया. लोन ने कहा कि इन आंकड़ों ने NC सरकार के झूठे वादों की कड़वी सच्चाई को सबके सामने ला दिया है.

सरकार ने विधानसभा में माना कि पिछले दो सालों में सिर्फ 899 नई नौकरियां दी गई हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लाख नौकरियां देने के चुनावी वादे का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि मौजूदा रफ्तार से पार्टी को अपना वादा पूरा करने में 222 साल से ज्यादा का समय लगेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: कल से शुरू होगा ऑटम सेशन, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
जम्मू कश्मीर: कल से शुरू होगा ऑटम सेशन, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
जम्मू और कश्मीर
गुरेज में 'तंत्र इन साइलेंस' पर पर्यटन विभाग ने दी सफाई, बोला- कोई अनुमति नहीं
गुरेज में 'तंत्र इन साइलेंस' पर पर्यटन विभाग ने दी सफाई, बोला- कोई अनुमति नहीं
जम्मू और कश्मीर
देश विरोधी हुआ तो नहीं होगी इजाजत', गुरेज के 'तंत्र रिट्रीट' पर सुनील शर्मा का बयान
देश विरोधी हुआ तो नहीं होगी इजाजत', गुरेज के 'तंत्र रिट्रीट' पर सुनील शर्मा का बयान

'NC का घोषणापत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं'

X पर एक पोस्ट में लोन ने NC के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और विधानसभा में कहा कि 'NC का घोषणापत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ नहीं है.' उन्होंने कहा, 'अपने चुनावी घोषणापत्र में NC ने 1 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया था और अब तक उन्होंने 899 नौकरियां दी हैं. इसका मतलब है कि मौजूदा रफ्तार से उन्हें 1 लाख नौकरियां देने में 222.46 साल लगेंगे, जो कितना बड़ा मजाक है. और इससे भी बड़ा मजाक उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस झूठ पर भरोसा किया.'

लोन ने कहा कि NC ने सत्ता में आने के 180 दिनों के भीतर सभी खाली पदों को भरने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक उन्होंने इसके लिए पहला कदम भी नहीं उठाया है. 'अपने चुनावी घोषणापत्र में NC ने सरकारी विभागों में सभी खाली पदों को 180 दिनों के भीतर भरने का वादा भी किया था. आज पता चला कि पिछले दो सालों में सिर्फ 7,580 खाली पद भरे गए हैं और अभी भी 40,672 पद खाली पड़े हैं.'

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन

'इस रफ्तार से, इन पदों को भरने में लगेगा एक दशक का समय'

सज्जाद ने कहा कि डेटा से पता चलता है कि 24,427 नॉन-गजेटेड पद, 3,318 गजेटेड पद और 12,927 मल्टी-टास्किंग स्टाफ पद अभी भी खाली हैं, और इस रफ्तार से, बैकलॉग को खत्म करने में कई दशक लग जाएंगे. बेरोजगारी के मुद्दे पर NC की उमर अब्दुल्ला सरकार पर तंज कसते हुए सज्जाद ने कहा, 'इस रफ्तार से, इन 40,672 पदों को भरने में एक दशक से ज्यादा का समय लगेगा.'

लोन ने आगे बताया कि NC ने 180 दिनों के भीतर सभी सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया था, फिर भी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दो वर्षों में केवल 7,580 पद भरे गए हैं. 'आज की तारीख तक, 40,672 पद खाली हैं, जिसमें 24,427 नॉन-गजेटेड, 3,318 गजेटेड और 12,927 मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद हैं.'

तीसरा टूटा हुआ वादा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क से जुड़ा है. NC ने सार्वजनिक रूप से इन शुल्कों को माफ करने का वादा किया था ताकि नौकरी के उम्मीदवारों के लिए वित्तीय बोझ बाधा न बने. लोन ने बताया कि उन्होंने एक साल पहले विधानसभा में इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछा था और जो जवाब मिला, वह बेहद चौंकाने वाला और सरकार की पोल खोलने वाला था.

जम्मू कश्मीर: कल से शुरू होगा ऑटम सेशन, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक

Published at : 21 Sep 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Sajad Lone JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों का जोरदार प्रदर्शन
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: कल से शुरू होगा ऑटम सेशन, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
जम्मू कश्मीर: कल से शुरू होगा ऑटम सेशन, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
जम्मू और कश्मीर
गुरेज में 'तंत्र इन साइलेंस' पर पर्यटन विभाग ने दी सफाई, बोला- कोई अनुमति नहीं
गुरेज में 'तंत्र इन साइलेंस' पर पर्यटन विभाग ने दी सफाई, बोला- कोई अनुमति नहीं
जम्मू और कश्मीर
देश विरोधी हुआ तो नहीं होगी इजाजत', गुरेज के 'तंत्र रिट्रीट' पर सुनील शर्मा का बयान
देश विरोधी हुआ तो नहीं होगी इजाजत', गुरेज के 'तंत्र रिट्रीट' पर सुनील शर्मा का बयान
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
'अंधभक्त ऐसी सोच को...' बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
'अंधभक्त इसे सही ठहराते हैं', बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
शिक्षा
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
विश्व
रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं
रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget