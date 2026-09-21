'1 लाख नौकरी देने में लगेंगे 222 साल', NC के वादे पर सज्जाद लोन का तंज

J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा के MLA सज्जाद लोन ने सोमवार (21 सितंबर) को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तीखा हमला किया. यह हमला तब हुआ जब विधानसभा के आंकड़ों से पता चला कि भर्ती के मामले में चुनावी वादों और जमीनी हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर है. विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बोलते हुए, उन्होंने भर्ती के आंकड़ों पर एक अहम सवाल उठाया. लोन ने कहा कि इन आंकड़ों ने NC सरकार के झूठे वादों की कड़वी सच्चाई को सबके सामने ला दिया है.

सरकार ने विधानसभा में माना कि पिछले दो सालों में सिर्फ 899 नई नौकरियां दी गई हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लाख नौकरियां देने के चुनावी वादे का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि मौजूदा रफ्तार से पार्टी को अपना वादा पूरा करने में 222 साल से ज्यादा का समय लगेगा.

'NC का घोषणापत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं'

X पर एक पोस्ट में लोन ने NC के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और विधानसभा में कहा कि 'NC का घोषणापत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ नहीं है.' उन्होंने कहा, 'अपने चुनावी घोषणापत्र में NC ने 1 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया था और अब तक उन्होंने 899 नौकरियां दी हैं. इसका मतलब है कि मौजूदा रफ्तार से उन्हें 1 लाख नौकरियां देने में 222.46 साल लगेंगे, जो कितना बड़ा मजाक है. और इससे भी बड़ा मजाक उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस झूठ पर भरोसा किया.'

लोन ने कहा कि NC ने सत्ता में आने के 180 दिनों के भीतर सभी खाली पदों को भरने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक उन्होंने इसके लिए पहला कदम भी नहीं उठाया है. 'अपने चुनावी घोषणापत्र में NC ने सरकारी विभागों में सभी खाली पदों को 180 दिनों के भीतर भरने का वादा भी किया था. आज पता चला कि पिछले दो सालों में सिर्फ 7,580 खाली पद भरे गए हैं और अभी भी 40,672 पद खाली पड़े हैं.'

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'इस रफ्तार से, इन पदों को भरने में लगेगा एक दशक का समय'

सज्जाद ने कहा कि डेटा से पता चलता है कि 24,427 नॉन-गजेटेड पद, 3,318 गजेटेड पद और 12,927 मल्टी-टास्किंग स्टाफ पद अभी भी खाली हैं, और इस रफ्तार से, बैकलॉग को खत्म करने में कई दशक लग जाएंगे. बेरोजगारी के मुद्दे पर NC की उमर अब्दुल्ला सरकार पर तंज कसते हुए सज्जाद ने कहा, 'इस रफ्तार से, इन 40,672 पदों को भरने में एक दशक से ज्यादा का समय लगेगा.'

लोन ने आगे बताया कि NC ने 180 दिनों के भीतर सभी सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया था, फिर भी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दो वर्षों में केवल 7,580 पद भरे गए हैं. 'आज की तारीख तक, 40,672 पद खाली हैं, जिसमें 24,427 नॉन-गजेटेड, 3,318 गजेटेड और 12,927 मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद हैं.'

तीसरा टूटा हुआ वादा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क से जुड़ा है. NC ने सार्वजनिक रूप से इन शुल्कों को माफ करने का वादा किया था ताकि नौकरी के उम्मीदवारों के लिए वित्तीय बोझ बाधा न बने. लोन ने बताया कि उन्होंने एक साल पहले विधानसभा में इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछा था और जो जवाब मिला, वह बेहद चौंकाने वाला और सरकार की पोल खोलने वाला था.

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