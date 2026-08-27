भारत सीमा पर मनाया गया रक्षाबंधन, बहनों ने BSF जवानों को बांधी राखी

देशभर में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर उत्साह है. यह त्यौहार भाई और बहनों का है, लेकिन हर भाई को उसकी बहन राखी बांध नहीं पाती. खासकर सीमा पर तैनात जवान, जो त्यौहारों पर भी देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवारों से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं तो भावविभोर करती हैं.

भले ही देश के जवान अपने घरों से दूर हैं, लेकिन उनकी कलाई सूनी नहीं रहेगी क्योंकि इस रक्षा बंधन की धूम जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी है. यहां सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों को स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी है.

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अंतरराष्ट्रीय सीमा रक्षाबंधन का उत्साह

भाई और बहन के प्यार के त्यौहार रक्षाबंधन को आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, लेकिन, देश रक्षा और ड्यूटी के कारण कई ऐसे वीर सैनिक हैं जो इस दिन अपने घर जाकर अपनी बहन से कलाई पर राखी नहीं बंधवा पाते. जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवान भी देश की रक्षा के खातिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस दिन अपने घर नहीं जा सके. ऐसे BSF के जवानों के लिए स्थानीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने रक्षाबंधन का आयोजन किया.

यह छात्राएं सुबह से ही हाथों में मिठाई, रखी और दीपक लिए BSF के फारवर्ड पोस्ट पर पहुंची और वहां तैनात जवानों को राखी बांधी. अपने घरों से दूर जब यह जवान इन नन्ही छात्राओं से राखी बंधवा रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखा.

छात्रों ने कहा- जवानों को बहन की कमी न हो महसूस

इन जवानों को राखी बांधने वाली इन छात्रों का दावा है कि यह जवान देश रक्षक के खातिर अपने घरों से दूर यहां बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. इस दिन जब हर भाई अपनी बहन के हाथ से राखी बंधवाता है यह लोग देश रक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए हैं. इन छात्रों का कहना था कि ऐसे में उनका यह फर्ज़ है कि इन वीर जवानों को अपनी बहनों की कमी महसूस न होने दे और इसीलिए वह यहां इन जवानों की कलाइयों पर राखी बांध रहीं है.

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