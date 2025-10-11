जम्मू-कश्मीर: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस-एनसी के बीच सीट को लेकर सस्पेंस, अब भी जारी है बातचीत

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के बीच अभी भी सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कांग्रेस ने साफ किया है कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेगी. पार्टी नेतृत्व का कहना है कि दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है और अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा.

शुक्रवार को कांग्रेस नेतृत्व ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चार सीटों में से तीन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भी, यह तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस सुरक्षित सीट पर उतरेगी या किसी प्रतिस्पर्धी सीट से. पार्टी सूत्रों ने कहा, "अभी यह तय नहीं हुआ है कि पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी."

फारूक अब्दुल्ला से बात कर चुके हैं खरगे

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ दिन पहले एनसी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से इस मसले पर बातचीत की थी. बातचीत में एनसी नेतृत्व ने कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ने की इच्छा जताई थी.

कांग्रेस के 6 विधायक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हैं, ऐसे में पार्टी का मानना है कि गठबंधन के तहत उसे एक सीट मिलनी चाहिए.

पार्टी सांसद और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी सैयद नसीर हुसैन लगातार एनसी नेताओं के संपर्क में हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेताओं के बीच भी जल्द मुलाकात हो सकती है, ताकि सीट को लेकर पेच सुलझाया जा सके.

गठबंधन बनाम भाजपा की सीधी टक्कर

राज्यसभा की चार सीटों में से तीन पर सत्तारूढ़ गठबंधन (एनसी-कांग्रेस) की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. वहीं चौथी सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है. भाजपा के पास इस सीट पर 28 वोट हैं जबकि गठबंधन के पास 24 वोट बताए जा रहे हैं.

इस लिहाज से यह सीट मुकाबले वाली हो सकती है और कांग्रेस के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि वह सुरक्षित सीट पर दांव लगाए या भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभाले.

एनसी ने 3 नामों का किया ऐलान

इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, चौधरी मुहम्मद रमज़ान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय. चौथी सीट पर कांग्रेस के नाम की औपचारिक घोषणा अब एनसी के रुख पर निर्भर करेगी.