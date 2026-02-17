जम्मू: बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार, पुलिसकर्मियों पर हमला, हाई अलर्ट जारी

जम्मू के आर.एस. पूरा (R.S. Pura) स्थित बाल सुधार गृह (Juvenile Observation Home) से सोमवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाते हुए दो पाकिस्तानी घुसपैठियों समेत तीन कैदी पुलिसकर्मियों पर हमला कर फरार हो गए.

इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने वाले 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पूरे जम्मू संभाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

पुलिसकर्मियों को घायल कर दीवार फांदकर भागे

घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है. बाल सुधार गृह में बंद तीन आरोपियों ने वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों पर अचानक हमला बोल दिया. इस हमले में हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण कुमार और एसपीओ विनय कुमार घायल हो गए. अफरा-तफरी का फायदा उठाकर तीनों आरोपी सुधार गृह की दीवार फांदकर खेतों के रास्ते फरार हो गए. भागते समय उन्होंने आर.एस. पूरा से एक मोटरसाइकिल भी चुराई.

कौन हैं फरार कैदी?

फरार हुए कैदियों में दो पाकिस्तानी नागरिक और एक स्थानीय गैंगस्टर शामिल है:

एहसान अनवर (22): पाकिस्तान के पंजाब का निवासी. इसे 2019 में कानाचक सेक्टर से पकड़ा गया था.

मोहम्मद सनाउल्लाह (19): मुजफ्फराबाद (PoK) का निवासी. इसे 2021 में राजौरी से सीमा पार करते हुए पकड़ा गया था.

करनजीत सिंह उर्फ गोगा (19): आर.एस. पूरा के डबलैड़ का रहने वाला स्थानीय गैंगस्टर. इस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

खस्ताहाल इमारत और टूटी खिड़कियों से मिली मदद

सूत्रों के मुताबिक, बाल सुधार गृह की इमारत बेहद जर्जर हालत में है. इमारत के पिछले हिस्से की खिड़कियां टूटी हुई हैं. आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं टूटी खिड़कियों के जरिए बाहर से किसी ने आरोपियों तक हथियार पहुंचाए थे. पुलिस ने बार-बार समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) को इमारत की मरम्मत के लिए लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

CCTV फुटेज में दिखा मददगार, हॉटस्पॉट का किया इस्तेमाल

पुलिस को एक अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें तीनों आरोपी चोरी की बाइक पर बिशनाह की ओर जाते दिख रहे हैं. फुटेज में दिखा कि एक जगह रुककर वे अपने एक पहले से मौजूद साथी से मिलते हैं. उस साथी ने उन्हें मोबाइल हॉटस्पॉट (Hotspot) दिया और पानी की बोतलें खरीदकर दीं. इसके बाद वे वहां से निकल गए.

पाकिस्तान भागने की फिराक में आरोपी?

चूंकि तीन में से दो आरोपी पाकिस्तानी मूल के हैं, पुलिस को आशंका है कि वे सीमा पार कर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर सकते हैं. इसे देखते हुए आर.एस. पूरा और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान (Search Operation) छेड़ दिया है. पुलिस की कई टीमें जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में दबिश दे रही हैं.