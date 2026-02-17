हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू: बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार, पुलिसकर्मियों पर हमला, हाई अलर्ट जारी

जम्मू: बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार, पुलिसकर्मियों पर हमला, हाई अलर्ट जारी

Jammu Juvenile Home Escape: जम्मू के आर.एस. पूरा स्थित बाल सुधार गृह से सोमवार (16 फरवरी) शाम दो पाकिस्तानी घुसपैठियों और एक स्थानीय गैंगस्टर सहित तीन कैदी पुलिसकर्मियों पर हमला कर फरार हो गए.

By : अजय बाचलू | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Feb 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू के आर.एस. पूरा (R.S. Pura) स्थित बाल सुधार गृह (Juvenile Observation Home) से सोमवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाते हुए दो पाकिस्तानी घुसपैठियों समेत तीन कैदी पुलिसकर्मियों पर हमला कर फरार हो गए.

इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने वाले 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पूरे जम्मू संभाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

पुलिसकर्मियों को घायल कर दीवार फांदकर भागे

घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है. बाल सुधार गृह में बंद तीन आरोपियों ने वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों पर अचानक हमला बोल दिया. इस हमले में हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण कुमार और एसपीओ विनय कुमार घायल हो गए. अफरा-तफरी का फायदा उठाकर तीनों आरोपी सुधार गृह की दीवार फांदकर खेतों के रास्ते फरार हो गए. भागते समय उन्होंने आर.एस. पूरा से एक मोटरसाइकिल भी चुराई.

कौन हैं फरार कैदी?

फरार हुए कैदियों में दो पाकिस्तानी नागरिक और एक स्थानीय गैंगस्टर शामिल है:

  • एहसान अनवर (22): पाकिस्तान के पंजाब का निवासी. इसे 2019 में कानाचक सेक्टर से पकड़ा गया था.
  • मोहम्मद सनाउल्लाह (19): मुजफ्फराबाद (PoK) का निवासी. इसे 2021 में राजौरी से सीमा पार करते हुए पकड़ा गया था.
  • करनजीत सिंह उर्फ गोगा (19): आर.एस. पूरा के डबलैड़ का रहने वाला स्थानीय गैंगस्टर. इस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

खस्ताहाल इमारत और टूटी खिड़कियों से मिली मदद

सूत्रों के मुताबिक, बाल सुधार गृह की इमारत बेहद जर्जर हालत में है. इमारत के पिछले हिस्से की खिड़कियां टूटी हुई हैं. आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं टूटी खिड़कियों के जरिए बाहर से किसी ने आरोपियों तक हथियार पहुंचाए थे. पुलिस ने बार-बार समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) को इमारत की मरम्मत के लिए लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

CCTV फुटेज में दिखा मददगार, हॉटस्पॉट का किया इस्तेमाल

पुलिस को एक अहम सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें तीनों आरोपी चोरी की बाइक पर बिशनाह की ओर जाते दिख रहे हैं. फुटेज में दिखा कि एक जगह रुककर वे अपने एक पहले से मौजूद साथी से मिलते हैं. उस साथी ने उन्हें मोबाइल हॉटस्पॉट (Hotspot) दिया और पानी की बोतलें खरीदकर दीं. इसके बाद वे वहां से निकल गए.

पाकिस्तान भागने की फिराक में आरोपी?

चूंकि तीन में से दो आरोपी पाकिस्तानी मूल के हैं, पुलिस को आशंका है कि वे सीमा पार कर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर सकते हैं. इसे देखते हुए आर.एस. पूरा और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान (Search Operation) छेड़ दिया है. पुलिस की कई टीमें जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में दबिश दे रही हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Jammu Crime News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू: बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार, पुलिसकर्मियों पर हमला, हाई अलर्ट जारी
जम्मू: बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार, पुलिसकर्मियों पर हमला, हाई अलर्ट जारी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: पहलगाम हमले के बाद LG मनोज सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला, 14 टूरिस्ट स्पॉट फिर से खुले
जम्मू-कश्मीर: पहलगाम हमले के बाद LG मनोज सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला, 14 टूरिस्ट स्पॉट फिर से खुले
जम्मू और कश्मीर
'जल्द ही बड़ा फैसला सुनने को मिलेगा', जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान से हलचल
'जल्द ही बड़ा फैसला सुनने को मिलेगा', जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान से हलचल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: बाल सुधार गृह से फरार हुए 2 पाकिस्तानी समेत 3 आरोपी, 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
जम्मू: बाल सुधार गृह से फरार हुए 2 पाकिस्तानी समेत 3 आरोपी, 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की
इंडिया
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
बॉलीवुड
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
Home Tips
Dirtiest Places In Home: घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
यूटिलिटी
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget