पुलवामा में रेबीज़ का खौफ! संदिग्ध मांस बिकने से हड़कंप, 100 से ज्यादा लोगों को लगे इंजेक्शन

जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में पुलवामा ज़िले के परिगाम इलाके में तब दहशत फैल गई, जब यह ख़बर सामने आई कि कथित तौर पर रेबीज़ से संक्रमित एक जानवर का मांस स्थानीय लोगों को बेचा गया है. इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया. 100 से ज़्यादा लोगों को रेबीज़-रोधी टीका लगाया गया है, जबकि अधिकारियों ने लोगों से घबराने की अपील की है.

अधिकारियों का कहना है कि रेबीज़ से संक्रमित होने के शक वाले जानवर का मांस स्थानीय लोगों को बेचे जाने की ख़बर सामने आने के बाद, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक मामला दर्ज किया गया है और बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है.

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परिगाम गांव का है मामला

यह घटना पुलवामा के परिगाम गांव में सामने आई, जहां कई लोगों ने रेबीज़ से संक्रमित जानवर का मांस खरीदा था. इसके बाद इलाके में स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की गई और एहतियाती चिकित्सा उपाय किए गए. कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूज़र्स ने भी इस घटना के बारे में पोस्ट किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की. एक यूज़र ने तो अधिकारियों को एक खुला आवेदन भी भेजा, जिसमें आरोपी कसाई का नाम भी शामिल था.

एफआईआर दर्ज की गयी

अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की; एक FIR दर्ज कर ली गई है और जानवर को काटे जाने तथा कथित तौर पर मांस बांटे जाने से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया, "जांच का मुख्य मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो इस मामले में शामिल हैं, और यह पता लगाना है कि क्या मांस स्थानीय बाज़ार में पहुंचने से पहले पशु चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों (प्रोटोकॉल) की अनदेखी की गई थी."

बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे

इस घटना के बाद, कई लोग चिकित्सा परामर्श, रेबीज़-रोधी टीकाकरण और बचाव के लिए इलाज करवाने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचे. स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन लोगों को तत्काल सलाह लेने की हिदायत दी थी, जिनके रेबीज़ के संपर्क में आने की आशंका थी.

डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और रेबीज़ के संपर्क में आने का कोई भी शक होने पर बिना किसी देरी के इसकी सूचना देने की अपील की. उन्होंने यह भी बताया कि समय पर बचाव के लिए इलाज और टीकाकरण करवाने से रेबीज़ के संपर्क में आने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

जांच कर कार्रवाई की मांग

इस घटना से इलाके के निवासियों में चिंता फैल गई है. कई लोग मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जानवरों की जांच और उन्हें काटने के तरीकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. लोगों ने अधिकारियों से यह भी अपील की कि वे जांच में पूरी पारदर्शिता बरतें और यदि किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और संबंधित विभागों द्वारा ज़रूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही, इस मामले में आगे की जांच भी जारी है.

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