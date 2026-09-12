जम्मू-कश्मीर: पंपोर पुलिस ने जब्त किये 180 किलो केसर के कंद, 2 आरोपी दबोचे

पंपोर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के बाहर केसर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 180 किलोग्राम केसर के कॉर्म (बीज/कंद) ज़ब्त किए हैं. ये कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के बाहर बिक्री के लिए केसर कंद को कथित तौर पर ले जाए जाने की पक्की जानकारी मिलने के बाद की गई.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, इन दोनों लोगों को पंपोर के बेफिना में केसर के कंद (कॉर्म बल्ब) के साथ रोका गया. इन बल्बों को 'जियोग्राफ़िक इंडिकेशन' (GI) टैग मिला हुआ है और इनका निर्यात नहीं किया जा सकता. इन्हें कथित तौर पर क्षेत्र के बाहर के लोगों को बेचने के इरादे से ले जाया जा रहा था.

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों की पहचान बेफिना, पंपोर निवासी मकसूद अहमद डार (पिता गुलाम कादिर डार) और इरफान अली गनाई (पिता अली मुहम्मद गनाई) के तौर पर हुई है. कॉर्म को ले जाने का वास्तविक मकसद जांच के बाद साफ हो सकेगा. पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई केसर के कॉर्म की आवाजाही के बारे में मिली पक्की जानकारी के आधार पर की गई. इन दोनों लोगों से ज़ब्त की गई मात्रा लगभग 180 किलोग्राम थी.

केसर की वैरायटी की जांच करेगा कृषि विभाग

पुलिस ने बताया कि केसर के कॉर्म को कृषि विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है ताकि वो इनकी जांच कर सकें और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकें. उम्मीद है कि कृषि विभाग जब्त किए गए प्लांटिंग मैटेरियल (पौधे लगाने की सामग्री) की जांच करेगा और खेप की प्रकृति का पता लगाएगा. इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि क्या ये इसकी प्रस्तावित बिक्री या आवाजाही लागू नियमों और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करती है.

केसर के कॉर्म एक प्लांटिंग मैटेरियल हैं, जिसका इस्तेमाल केसर की खेती के लिए किया जाता है. इनकी नियंत्रित आवाजाही इस क्षेत्र के केसर-उत्पादक सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आशिक हुसैन ने बताया कि इस तरह कॉर्म की तस्करी से कश्मीर में बीजों की भारी कमी हो जाती है. इससे स्थानीय तौर पर केसर उगाने वाले किसानों को नुकसान पहुंचता है. यही नहीं ये विश्व-प्रसिद्ध कश्मीरी केसर की प्रमाणिकता के लिए भी एक बड़ा खतरा है.

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केसर की तस्करी पर सजा का प्रावधान

जम्मू-कश्मीर के बाहर केसर के कॉर्म का निर्यात, बिक्री या परिवहन पर 'सैफ्रन एक्ट, 2007' और 'सीड एक्ट, 1966' के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है. 'सैफ्रन एक्ट, 2007' और और 'सीड एक्ट, 1966' के तहत एक साल की जेल, अधिकतम जुर्माना 10,000 या दोनों का प्रावधान है. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य कश्मीर की अनूठी केसर विरासत की रक्षा करना, नियंत्रित खेती सुनिश्चित करना और क्षेत्र की बहुमूल्य केसर फसल को संरक्षित करना है. इस बड़ी खेप की जब्ती से साफ है कि कुछ लोग और किसान ज़्यादा मुनाफ़े के लिए केसर की खेती करना चाहते हैं और इसके लिए वो गैर-कानूनी तरीके से कॉर्म (बीज/कंद) हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

पुलिस दूसरे एंगल से भी कर रही जांच

हालांकि, फार्मा कंपनियों द्वारा इन कॉर्म की तस्करी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केसर के कॉर्म में क्रोसिन, क्रोसेटिन, पिक्रोक्रोसिन और सफ़्रानल जैसे जरूरी केमिकल कंपाउंड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इन कॉर्म और उनके पौधों से निकाले गए अर्क का इस्तेमाल फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में डिप्रेशन, दिल की बीमारियों और उम्र से जुड़ी मैकुलर डिजनरेशन (आंखों की बीमारी) के इलाज के लिए दवाएं बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है. ऐसे में इस खेप की बरामदगी के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की जांच और लागू कानूनों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब पुलिस केसर के कॉर्म के स्रोत और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था इसकी जांच कर रही है. पुलिस को कृषि विभाग की जांच के नतीजों का इंतजार है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस के एक्शन को सराहा

वहीं, पंपोर में केसर उगाने वाले स्थानीय किसान पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं. किसानों की प्रशासन से अपील की है कि वो कश्मीर के 'रेड गोल्ड' (कीमती केसर) के प्लांटिंग मैटेरियल के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए निगरानी का दायरा और मजबूत करें.

इससे पहले भी अधिकारियों ने कश्मीर से बाहर केसर के कॉर्म की तस्करी की कई कोशिशों को नाकाम किया है, जिनमें श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (29 अगस्त, 2023) पर की गई कार्रवाई और 14 अगस्त 2025 को अवंतीपोरा टोल प्लाज़ा पर 50 किलोग्राम से ज़्यादा के केसर कंद की बरामदगी शामिल है.

इन मामलों की जांच से दक्षिण कश्मीर के स्थानीय सप्लायरों और दिल्ली, हरियाणा व अन्य राज्यों की कमर्शियल नर्सरियों/खरीदारों के बीच सीधा संबंध सामने आया है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कश्मीरी क्वालिटी का केसर उगाना चाहते थे.

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