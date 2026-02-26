'एक अपराधी को गले...', पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का तीखा हमला
Mehbooba Mufti News in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर इजराइल में हैं. पीएम के इस दौरे पर महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
जम्मू-कश्मीर की पू्र्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. महबूबा मुफ्ती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक अपराधी को गले लगाना अच्छे संकेत नहीं हैं.
महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि हमारी देशनीति इसके पूरी तरह खिलाफ है. उन्होंने आगे कहा कि सारी दुनिया इजराइल के विरोध में है. प्रधानमंत्री के दौरे पर महबूबा मुफ्ती का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
दो दिवसीय इजराइल दौरे पर हैं पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (25 फरवरी) को दोपहर 12:45 बजे करीब इजरायल के अपने आधिकारिक दौरे पर पहुंचे. बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें रिसीव किया.इस दौरान उनकी पत्नी भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंची.
इसके बाद दोनों की पीएम बेन गुरियन एयरपोर्ट परिसर में एक छोटी सी बैठक हुई. इसके बाद दोनों यरुशलम पहुचे, जहां नेसेट (इजरायली संसद) में एक आधिकारिक स्वागत समारोह में पीएम मोदी का स्वागत किया गया.
पीएम को दौरे पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगा रही है. भारतीय जनता पार्टी यह जवाब नहीं दे रही है कि पीएम मोदी इजराइल में नेतन्याहू से गले मिल रहे हैं. जो युद्ध अपराधी है. उसने लाखों लोगों का कत्ल किया है.उन्होंने आगे कहा कि जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो पूरे विपक्ष ने इजराइल में वॉक आउट कर दिया.
वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा शिमला से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर कहा कि दिल्ली पुलिस फेडरल व्यवस्था को बर्बाद कर रही है. अगर आप किसी की गिरफ्तारी करने जाते हैं तो लोकल पुलिस को बताना पड़ता है.
गलगोटिया यूनिवर्सिटी मामले पर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट को गलगोटिया ने बर्बाद कर दिया. गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. क्योंकि चंदा देता है. ये लड़ाई सड़क पर जारी रहेगी.
