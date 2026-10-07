PM मोदी के 25 साल पूरे, श्रीनगर के लाल चौक पर BJP ने मनाया जश्न

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जम्मू-कश्मीर यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे होने के मौके पर श्रीनगर में कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है. यह उपलब्धि 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पब्लिक ऑफिस संभालने से लेकर 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने तक के उनके सफर को दिखाती है.

श्रीनगर में हो रहे ये स्थानीय कार्यक्रम 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा हैं, जो पूरे महीने चलेगा. यह अभियान 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था और अक्टूबर के बीच में खत्म होगा.

बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए

इस उपलब्धि को खास बनाने के लिए BJP ने शहर भर में कई जन-संपर्क और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, BJP नेता और समर्थक लाल चौक के ऐतिहासिक क्लॉक टावर (घंटा घर) पर इकट्ठा हुए. J&K विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा की अगुवाई में, कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर मोमबत्ती और दीया जलाने के कार्यक्रम (आशीर्वाद का दीया) किए और जश्न मनाने के लिए मिठाइयां बांटीं.

BJP श्रीनगर की ओर से लाल चौक पर कई नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे. इन नाटकों के ज़रिए पीएम के 25 साल के शासन के सफर को दिखाया जाएगा, जिसमें सेवा, सुशासन और विकसित भारत जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा.

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फोटो प्रदर्शनी आयोजित

श्रीनगर में पीएम मोदी के जीवन, राजनीतिक चुनौतियों और शासन की उपलब्धियों को दिखाने वाली एक बड़ी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया.

'सेवा संकल्प' थीम के तहत, पार्टी के पदाधिकारियों ने कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम आयोजित किए, जिनमें श्रीनगर के लेप्रोसी हॉस्पिटल (कुष्ठ रोग अस्पताल) में मरीजों को खाना और फलों के पैकेट बांटना, और ब्लड डोनेशन व सफाई अभियान चलाना शामिल है.

BJP के राज्य प्रवक्ता दानिश भट ने बताया कि कश्मीर में इस उपलब्धि का जश्न मनाने के दो मकसद हैं. एक तो पीएम के लंबे पब्लिक सर्विस करियर का सम्मान करना और दूसरा, उनके नेतृत्व में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आए सामाजिक-आर्थिक बदलाव और शांति को उजागर करना.

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