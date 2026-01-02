जम्मू में एक निजी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान फलस्तीन का झंडा लगे हेलमेट पहनकर खेलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जम्मू पुलिस ने संबंधित खिलाड़ी और आयोजकों से जवाब मांगा है. यह घटना जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग के एक मैच में हुई, जहां खिलाड़ी फुरकान भट को इस विवाद के केंद्र में पाया गया.

मामले की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और एक जनवरी को स्पष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद बवाल शुरू हो गया है.

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार, जम्मू में आयोजित जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग के एक मुकाबले के दौरान फुरकान भट नामक खिलाड़ी को कथित तौर पर फलस्तीन का झंडा लगे हेलमेट के साथ बल्लेबाजी करते देखा गया. मैच के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. इसके बाद जम्मू पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खिलाड़ी से इस प्रतीक के इस्तेमाल को लेकर स्पष्टीकरण मांगा.

लीग की वैधता पर उठे सवाल

इस पूरे विवाद के बीच जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासनिक सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता (सेवानिवृत्त) ने लीग की वैधता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग के तहत चल रहे मैच न तो बीसीसीआई और न ही जेकेसीए से मान्यता प्राप्त हैं. आईएएनएस को दिए बयान के अनुसार, ऐसे अनधिकृत और अप्रूव न किए गए टूर्नामेंट पर आधिकारिक क्रिकेट कानून लागू नहीं होते. उन्होंने यह भी कहा कि किसी खिलाड़ी को अपने हेलमेट पर केवल उसी बोर्ड या संघ का लोगो या प्रतीक लगाने की अनुमति होती है, जिसका वह आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा हो.

Jammu, Jammu and Kashmir: Brigadier Anil Gupta (Retd.), Member Administration of JKCA, says, "I do not know who Zahid Bhat is, but he might be the organizer of the J.K. Premier League. If he is indeed the organizer, it is his responsibility to conduct the tournament peacefully… pic.twitter.com/9UAZIKHV97 — IANS (@ians_india) January 1, 2026

आयोजकों की जिम्मेदारी और आगे की स्थिति

ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने यह भी कहा कि यदि जहीद भट इस लीग के आयोजक हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि टूर्नामेंट को शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से आयोजित किया जाए. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत रूप से आयोजक को नहीं जानते, लेकिन किसी भी निजी लीग के संचालन में नियमों और सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना जरूरी है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और खिलाड़ी तथा आयोजकों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.