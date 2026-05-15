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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPetrol Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर जम्मू के लोग परेशान, बोले- 'महंगाई से त्रस्त हो गए हैं'

Petrol Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर जम्मू के लोग परेशान, बोले- 'महंगाई से त्रस्त हो गए हैं'

Petrol-Diesel Price Hike: जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से हर वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे घर का बजट हिल सकता है. लोगों का कहना है कि वह परेशान हो गए हैं.

By : अजय बाचलू | Updated at : 15 May 2026 10:09 AM (IST)
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पेट्रोल के दाम आज (शुक्रवार, 15 मई) 3 रुपये 14 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद से जम्मू में पेट्रोल की कीमत 99.63 रुपये हो गई है. वहीं, डीजल के दाम 2.98 रुपये बढ़कर 88.31 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए इस इजाफे पर जम्मू के लोगों का दावा है कि यह आम आदमी के लिए एक झटका है.

जम्मू के लोगों का दावा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब महंगाई बढ़ेगी और हर जरूरी वस्तु के दाम बढ़ेंगे. ये लोगों का दावा है कि पहले ही महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा.

यह भी पढ़ें: पुलवामा में रेबीज़ का खौफ! संदिग्ध मांस बिकने से हड़कंप, 100 से ज्यादा लोगों को लगे इंजेक्शन

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जताई नाराजगी

कांग्रेस ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इससे महंगाई बढ़ना तय है तथा आर्थिक विकास दर में गिरावट भी आएगी. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी तो मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें लूटा.

सरकारी तेल कंपनियों ने चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करते हुए दोनों ईंधनों के दाम में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

यह भी पढ़ें: Petrol Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर जम्मू के लोग परेशान, बोले- 'महंगाई से त्रस्त हो गए हैं'

 

 

Published at : 15 May 2026 10:03 AM (IST)
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