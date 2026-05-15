पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर जम्मू के लोग परेशान, बोले- 'महंगाई से त्रस्त हो गए हैं'

पेट्रोल के दाम आज (शुक्रवार, 15 मई) 3 रुपये 14 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद से जम्मू में पेट्रोल की कीमत 99.63 रुपये हो गई है. वहीं, डीजल के दाम 2.98 रुपये बढ़कर 88.31 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए इस इजाफे पर जम्मू के लोगों का दावा है कि यह आम आदमी के लिए एक झटका है.

जम्मू के लोगों का दावा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब महंगाई बढ़ेगी और हर जरूरी वस्तु के दाम बढ़ेंगे. ये लोगों का दावा है कि पहले ही महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा.

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कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जताई नाराजगी

कांग्रेस ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इससे महंगाई बढ़ना तय है तथा आर्थिक विकास दर में गिरावट भी आएगी. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी तो मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें लूटा.

सरकारी तेल कंपनियों ने चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करते हुए दोनों ईंधनों के दाम में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

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