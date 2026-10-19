J&K के सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए फंड की मांग, महबूबा मुफ्ती ने गृहमंत्री को लिखा पत्र

बीजेपी के साथ बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के बीच, एक अहम कदम उठाते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू-कश्मीर के सांस्कृतिक क्षेत्र को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है.

उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी (विशेष रूप से डीडी कशिर) पर स्थानीय कार्यक्रमों के लिए अलग से फंड देने और इस क्षेत्र के संघर्षरत कलाकारों के समुदाय को निरंतर संस्थागत समर्थन देने का आग्रह किया है.

महबूबा मुफ्ती ने पत्र में क्या लिखा

अमित शाह को लिखे एक पत्र में, महबूबा ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर के कलाकार, संगीतकार, लेखक, फिल्म निर्माता और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग केवल कलाकार ही नहीं हैं, बल्कि वे यहां की समृद्ध विरासत के संरक्षक और सांस्कृतिक राजदूत भी हैं. वे भारत की मिली-जुली सांस्कृतिक पहचान, शांति और राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान देते हैं.

महबूबा मुफ्ती ने कलाकारों की आर्थिक कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है. उन्होंने मांग की है कि डीडी कशिर और आकाशवाणी केंद्रों के लिए पर्याप्त और समर्पित फंड दिया जाए, ताकि वे नियमित रूप से ऐसे बेहतरीन कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण कर सकें, जिनमें स्थानीय भाषाओं, लोक परंपराओं, संगीत, साहित्य, थिएटर और सिनेमा की झलक मिले.

दूरदर्शन ने स्थानीय कार्यक्रमों में की कटौती

केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि 2010 से दूरदर्शन ने स्थानीय कार्यक्रमों के निर्माण में कटौती शुरू कर दी थी, और 2014 तक कश्मीरी नाटकों का निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया. चूंकि जम्मू-कश्मीर में बॉलीवुड या दक्षिण भारतीय सिनेमा की तरह कोई स्वतंत्र और आत्मनिर्भर कमर्शियल फिल्म या थिएटर इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए यहां के कलाकार अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से सरकारी प्रसारण (पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग) पर निर्भर हैं.

कलाकारों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका देने की जरूरत पर जोर देते हुए, महबूबा ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय सांस्कृतिक संस्थानों से आग्रह किया है कि वे ऐसे विशेष कार्यक्रम और वित्तीय पहल शुरू करें, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को लगातार अवसर मिल सकें.

उन्होंने लिखा, "अपने कलाकारों का समर्थन करना और सांस्कृतिक संस्थानों को मजबूत करना केवल एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं है; बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता और हमारी समृद्ध सभ्यतागत विरासत को सहेजने में किया गया एक निवेश है."

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी भेजी पत्र की कॉपी

महबूबा ने इस पत्र की प्रतियां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और केंद्रीय संस्कृति मंत्री को भी भेजी हैं. उन्होंने सांस्कृतिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है, ताकि जम्मू-कश्मीर के कलाकारों को वह पहचान, संसाधन और मंच मिल सके जिसके वे हकदार हैं.

हालांकि, ऐसा कोई सटीक और व्यापक सरकारी डेटाबेस नहीं है जो सार्वजनिक रूप से हर एक व्यक्ति की गिनती करता हो, लेकिन स्थानीय उद्योग के जानकारों और मीडिया समूहों का अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर भर में लगभग 1,200 से लेकर कई हजार स्थानीय पेशेवर सीधे तौर पर डीडी कशिर और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) केंद्रों के सुचारू रूप से काम करने पर निर्भर हैं.

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