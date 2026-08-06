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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमहबूबा मुफ्ती की बढ़ीं मुश्किलें, तिरंगे के अपमान में शिकायत दर्ज

महबूबा मुफ्ती की बढ़ीं मुश्किलें, तिरंगे के अपमान में शिकायत दर्ज

Jammu Kashmir News: पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. तिरंगे के अपमान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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श्रीनगर में एक दिन पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार (5 अगस्त) को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

एक अधिकारी ने बताया कि पक्का डंगा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने पुलिस से कार्रवाई शुरू करने की मांग की है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है.

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उल्टा तिरंगा पकड़े हुए नजर आई थीं महबूबा

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार रात श्रीनगर में पीडीपी कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के विरोध में आयोजित धरने के दौरान कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ी हुई नजर आई थीं.

शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि घटना के वीडियो और तस्वीरों में महबूबा राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें केसरिया पट्टी नीचे की ओर है. उन्होंने शिकायत में कहा, "इससे न केवल राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, बल्कि देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है."

पुलिस से की तत्काल कार्रवाई की मांग

शिकायत में पुलिस से मामले की जांच कर कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है.

उमर अब्दुल्ला ने किया महबूबा का बचाव

जम्मू-कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से जुड़ा तिरंगा विवाद जोर पकड़ता जा रहा है. हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बचाव किया है. उमर अबदुल्ला ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकीं एक नेता जानबूझकर तिरंगे को उल्टा पकड़ेंगी.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये गलती से अनजाने में हुआ होगा. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगा की स्टेट हेड जैसे पद पर रह चुका कोई नेता जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ेगा. इसलिए मुझे लगता है कि उनसे ये गलती अनजाने में हुई होगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
PDP Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
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