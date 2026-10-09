PDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के एक कार्यक्रम के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को 'शहीद' कहे जाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. किश्तवाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से PDP नेता अब्दुल कबीर ने हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी को 'शहीद' कहकर संबोधित किया.

जब मीडिया ने अब्दुल कबीर से उनके इस बयान पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि "यह मेरी निजी राय और लोकतांत्रिक देश में बोलने की आजादी है". उन्होंने यह दावा भी किया कि जब बुरहान वानी मारा गया था, तब बीजेपी नेताओं ने उसके घर जाकर हर्जाना/मुआवजा पहुंचाया था.

#WATCH किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर: PDP नेता अब्दुल कबीर ने PDP कार्यक्रम के दौरान बुरहान वानी को 'शहीद' कहा। उन्होंने कहा, "मैंने कहा था कि जब बुरहान वानी को मारा गया था तो भाजपा के नेताओं ने उनके घर जाकर वहां हर्जाना पहुंचाया था। यह हमारी आजादी है कि हम उन्हें शहीद कहें या नहीं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यह मेरा निजी नजरिया है।" (08.10) — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2026

PDP नेता ने क्या कहा?

मीडिया से कबीर ने कहा, "मेरे कहने का मकसद ये था कि जब बुरहान वानी को मारा गया था तब बीजेपी के नेताओं ने उनके घर जाकर वहां हर्जाना पहुंचाया था. वजब क्या थी आप खुद समझिए. यह हमारी आजादी है कि हम उन्हें शहीद कहें या नहीं. हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. यह मेरा निजी नजरिया है." आतंकवाद के 'पोस्टर बॉय' रहे बुरहान वानी को मंच से 'शहीद' बताए जाने के बाद क्षेत्र में भारी सियासी विवाद और आक्रोश पैदा हो गया है, जिसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है.

कौन था बुरहान वानी?

आपको बता दें कि कोकरनाग (अनंतनाग) में भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 8 जुलाई 2016 को उसके 2 सहयोगियों के साथ मार गिराया था. बुरहान वानी दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके का रहने वाला था और उसके पिता मुजफ्फर अहमद वानी एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे. 15 वर्ष की आयु में वो साल 2010 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था. उसपर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.