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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल

PDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल

पीडीपी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच से पीडीपी नेता अब्दुल कबीर ने हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी को 'शहीद' कहे जाने से कश्मीर की सियासत में बावल हो गया है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 09 Oct 2026 11:27 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के एक कार्यक्रम के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को 'शहीद' कहे जाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. किश्तवाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से PDP नेता अब्दुल कबीर ने हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी को 'शहीद' कहकर संबोधित किया. 

जब मीडिया ने अब्दुल कबीर से उनके इस बयान पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि "यह मेरी निजी राय और लोकतांत्रिक देश में बोलने की आजादी है".  उन्होंने यह दावा भी किया कि जब बुरहान वानी मारा गया था, तब बीजेपी नेताओं ने उसके घर जाकर हर्जाना/मुआवजा पहुंचाया था.

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PDP नेता ने क्या  कहा?

मीडिया से कबीर ने कहा, "मेरे कहने का मकसद ये था कि जब बुरहान वानी को मारा गया था तब बीजेपी के नेताओं ने उनके घर जाकर वहां हर्जाना पहुंचाया था. वजब क्या थी आप खुद समझिए. यह हमारी आजादी है कि हम उन्हें शहीद कहें या नहीं. हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. यह मेरा निजी नजरिया है." आतंकवाद के 'पोस्टर बॉय' रहे बुरहान वानी को मंच से 'शहीद' बताए जाने के बाद क्षेत्र में भारी सियासी विवाद और आक्रोश पैदा हो गया है, जिसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है. 

कौन था बुरहान वानी?

आपको बता दें कि कोकरनाग (अनंतनाग) में भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 8 जुलाई 2016 को उसके 2 सहयोगियों के साथ मार गिराया था. बुरहान वानी दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके का रहने वाला था और उसके पिता मुजफ्फर अहमद वानी एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे. 15 वर्ष की आयु में वो साल 2010 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था. उसपर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. 

 

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Published at : 09 Oct 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
PDP JAMMU KASHMIR NEWS
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