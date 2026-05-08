भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से पहले सीमा पर एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने इंसानियत की उम्मीद को फिर ज़िंदा कर दिया. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मिला लद्दाख के एक मासूम बच्चे का शव आखिरकार भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया. यह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर हुआ.

करीब डेढ़ महीने तक चली बातचीत और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद 7-8 साल के ज़ुल्कर्नैन अली का शव उसके परिवार तक पहुंच पाया. बुधवार को शव को कारगिल जिले के उसके पैतृक गांव हुंडरमैन लाया गया, जहां पूरे इलाके में गम का माहौल था.

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सुरू नदी में बह गया था मासूम

जानकारी के मुताबिक, 20 मार्च को हुंडरमैन गांव में सुरू नदी के किनारे खेलते समय ज़ुल्कर्नैन और एक अन्य बच्चा अचानक नदी में गिर गए थे. तेज बहाव के कारण दोनों बच्चे डूब गए.

घटना के तुरंत बाद एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया था, लेकिन ज़ुल्कर्नैन का कोई पता नहीं चल पाया. बाद में पता चला कि नदी का बहाव उसे नियंत्रण रेखा (LoC) पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके तक ले गया. इस घटना के बाद कारगिल पुलिस स्टेशन में FIR संख्या 9/2026 के तहत गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था.

महीनों तक चला दोनों देशों के बीच संपर्क

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को उच्च अधिकारियों के सामने उठाया. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच संपर्क शुरू हुआ. कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार शव को वापस भारत लाने पर सहमति बनी.

मंगलवार को कुपवाड़ा जिले के टीटवाल पुल पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने औपचारिक रूप से शव भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया. लद्दाख पुलिस के अधिकारी विशेष रूप से कारगिल से कुपवाड़ा पहुंचे थे और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शव को सड़क मार्ग से वापस कारगिल लाया गया, जहां परिवार ने नम आंखों से अपने बच्चे को अंतिम विदाई दी.

2019 के बाद पहली बार खुला टीटवाल पुल

टीटवाल पुल लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक संपर्क बिंदु माना जाता रहा है. लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के चलते इस पुल को आम नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था.

अब इसी पुल को विशेष मानवीय आधार पर अस्थायी रूप से खोला गया, ताकि बच्चे का शव वापस लाया जा सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम दिखाता है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद इंसानियत अभी भी जिंदा है.

कारगिल के राजनीतिक नेता सज्जाद कारगिली ने इस पूरे मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाया था. उन्होंने शव की वापसी को दोनों देशों के प्रशासन की मानवीय पहल बताया. उन्होंने कहा, “हम दोनों तरफ के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं. इंसानियत हमेशा दुश्मनी से बड़ी होनी चाहिए. मृतकों को भी सम्मान मिलना चाहिए.”

सज्जाद कारगिली ने भारत और पाकिस्तान से अपील की कि सीमावर्ती इलाकों में फंसे नागरिकों और शवों की वापसी के लिए एक स्थायी मानवीय तंत्र बनाया जाए. उन्होंने कारगिल-खारमंग सेक्टर में एक विशेष आदान-प्रदान केंद्र स्थापित करने का सुझाव भी दिया.

पहले भी कई शव नहीं लौट पाए

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है. पिछले कई वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जब नदी में बहकर लोग LoC के पार चले गए और उनके शव वापस नहीं आ सके. कई परिवारों को मजबूरी में अपने प्रियजनों को दूसरी तरफ ही दफनाना पड़ा. पिछले साल भी कुछ शवों को बाल्टिस्तान के खारमंग इलाके में ही दफन करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें वापस लाने का कोई औपचारिक सिस्टम मौजूद नहीं था.

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बंटे परिवारों का दर्द आज भी जिंदा

लद्दाख और बाल्टिस्तान के बीच रहने वाले कई परिवार पिछले 70 सालों से बंटे हुए हैं. सीमा और राजनीतिक तनाव ने रिश्तों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि दुख सिर्फ जिंदा लोगों के बिछड़ने का नहीं है, बल्कि कई बार मौत के बाद भी अपनों को सम्मान के साथ वापस नहीं लाया जा सकता.

ज़ुल्कर्नैन की वापसी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीमा पर इंसानी मुद्दों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. फिलहाल, इस मासूम की घर वापसी ने दुख के बीच इंसानियत की एक छोटी लेकिन बड़ी मिसाल जरूर पेश की है.