जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रयास किया था.

सुनील शर्मा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर चुके थे.

उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उमर ने ऐसा नहीं किया तो वह किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल पर जाकर कसम खाएं कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन की कोशिश नहीं की थी. शर्मा के इस बयान के बाद पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई.

उमर अब्दुल्ला ने कुरान की कसम खाकर दी सफाई

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा के आरोपों का जवाब बेहद सख्ती से दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं कुरान की कसम खाता हूं कि मैंने 2024 में राज्य का दर्जा पाने या किसी भी राजनीतिक कारण से बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन करने की कोशिश नहीं की.”

उमर ने कहा कि बीजेपी नेता जानबूझकर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बीजेपी की नीतियों का विरोध किया है.

उपचुनाव को लेकर बढ़ा तनाव

बता दें कि बडगाम सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बडगाम और गंदेरबल, दोनों सीटों से जीत हासिल की थी. बाद में उन्होंने बडगाम सीट छोड़ दी थी. वहीं, नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई.

जैसे-जैसे 11 नवंबर को मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर माहौल को और गरमा रहे हैं.