विजय थलापति क्यों नहीं बना सकते सरकार? उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाए BJP सरकार के वो 13 दिन

तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है. विजय थलापति के पास TVK सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है, जिसके चलते राज्यपाल ने उन्हें अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है. हालांकि, विपक्षी दल लगातार इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं. इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अटल बिहार वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का जिक्र कर आग्रह किया कि विजय को सरकार बनाने दी जाए.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाएं तो कोई राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए. कितने ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए. उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वह सदन में बहुमत साबित करें."

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#WATCH | Srinagar | On the political developments in Tamil Nadu, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah says, "If we go by the Supreme Court's directives, there should be no President's rule. There are so many cases in which the Supreme Court has clearly said that after… pic.twitter.com/icuNu6HrhD — ANI (@ANI) May 8, 2026

याद दिलाई बीजेपी की 13 दिन की सरकार

उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 13 दिन की सरकार बनाई, तब भी यही हुआ था. राष्ट्रपति ने संख्या बल दिखाने का इंतजार नहीं किया था. उस वक्त राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की सरकार बनी, जब उनके पास संख्या बल नहीं बना तो उन्होंने इस्तीफा दिया. आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जाएं तो लोक भवन यह प्रक्रिया रोकने का अधिकार नहीं रखता. विजय थलापति को सरकार बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए, फिर सदन में बहुमत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए. अगर साबित कर पाए तो सरकार में रहेंगे, नहीं साबित कर सके तो इस्तीफा दे देंगे."

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