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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirविजय थलापति क्यों नहीं बना सकते सरकार? उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाए BJP सरकार के वो 13 दिन

विजय थलापति क्यों नहीं बना सकते सरकार? उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाए BJP सरकार के वो 13 दिन

Omar Abdullah on Vijay Thalapathy: उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए. उन्हें बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 May 2026 02:55 PM (IST)
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तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है. विजय थलापति के पास TVK सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है, जिसके चलते राज्यपाल ने उन्हें अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है. हालांकि, विपक्षी दल लगातार इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं. इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अटल बिहार वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का जिक्र कर आग्रह किया कि विजय को सरकार बनाने दी जाए.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाएं तो कोई राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए. कितने ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए. उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वह सदन में बहुमत साबित करें."

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में होने वाला है सियासी बदलाव? CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले- 'ईद के बाद...'

याद दिलाई बीजेपी की 13 दिन की सरकार

उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 13 दिन की सरकार बनाई, तब भी यही हुआ था. राष्ट्रपति ने संख्या बल दिखाने का इंतजार नहीं किया था. उस वक्त राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की सरकार बनी, जब उनके पास संख्या बल नहीं बना तो उन्होंने इस्तीफा दिया. आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जाएं तो लोक भवन यह प्रक्रिया रोकने का अधिकार नहीं रखता. विजय थलापति को सरकार बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए, फिर सदन में बहुमत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए. अगर साबित कर पाए तो सरकार में रहेंगे, नहीं साबित कर सके तो इस्तीफा दे देंगे."

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: अमरसिंह कॉलेज के HoD को हटाने के आदेश, छात्रों के भारी विरोध के बाद आया फैसला

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 08 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Atal Bihar Vajpayee BJP Vijay Thalapathy JAMMU KASHMIR NEWS TVK OMAR ABDULLAH
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