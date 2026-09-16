UPI चार्ज: CM उमर अब्दुल्ला का केंद्र को समर्थन, 'जब कोई चीज मुफ्त...'

यूपीआई पर 2000 रुपये से ज्यादा के लेन देन पर 0.4 फीसदी एमडीआर का मामला गरमा गया है. कई पार्टियों के विरोध के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मसले पर केंद्र सरकार के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुधवार (16 सितंबर) को यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर शुल्क लगाने के मामले पर कहा कि डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बनाए रखना और चलाना सस्ता नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार को खुदरा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की सलाह भी दी.

यह शुल्क हर किसी पर नहीं लगाया जा रहा- उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में बताया, “यह शुल्क हर किसी पर नहीं लगाया जा रहा है. सबसे पहले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगता है. इसके अलावा, आम ग्राहकों से तब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक वे एक तय सीमा से ज्यादा का लेन-देन नहीं करते.”

यूपीआई सिस्टम को चलाने में काफी पैसा खर्च होता है- उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीआई अवसंरचना को बनाए रखने और उसे चलाने का काम सस्ता नहीं है. इस भुगतान प्रणाली को चलाने में काफी पैसा खर्च होता है. उन्होंने कहा, “असलियत यह भी है कि जब कोई चीज पूरी तरह मुफ्त मिलती है, तो हम अक्सर उसकी सही कीमत नहीं समझते. फिर भी, भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम नागरिकों पर इस शुल्क का बोझ न पड़े.''

उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनियों से शुल्क ली भी जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैसे भी कंपनियां यूपीआई से काफी मुनाफा कमाती हैं.” वहीं, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का आरोप है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का मोदी सरकार का कदम आम भारतीयों के साथ ‘विश्वासघात’ है और इससे अंतिम तौर पर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा.

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