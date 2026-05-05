बंगाल चुनाव के नतीजों पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'TMC और कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ...'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश के एक हिस्से में जो हुआ उसके आधार पर पूरे देश के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है. पश्चिम बंगाल में स्थिति अलग थी. वहां आयोजित एसआईआर और वोटर लिस्ट में किए गए बदलाव, चुनाव आयोग द्वारा बारीकी से जांच, और केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका, ये सभी फैक्टर, कम से कम देश के हालिया चुनावी इतिहास में हटकर हैं.

उन्होंने आगे कहा, ''यह कहना सही नहीं होगा कि हम पश्चिम बंगाल से सबक लेकर उसे देश के अन्य हिस्सों में लागू कर सकते हैं. अलग-अलग राज्यों में मतदान का पैटर्न अलग-अलग रहा है. अगर आप दक्षिणी राज्यों को देखें, तो गठबंधन के तहत पुदुचेरी को छोड़कर बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. तमिलनाडु और केरल दोनों में बीजेपी का प्रदर्शन लगभग न के बराबर है.''

VIDEO | PTI Exclusive: “I don't think you can draw conclusions for every part of the country based on what happens in one part. The situation in West Bengal was unique. The SIR that was conducted, the way in which the voter lists were changed, the kind of minute scrutiny that the… pic.twitter.com/3VmPCn3qJw — Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026

हमें तय करना होगा कि 'इंडिया ब्लॉक' किसलिए है?- उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ''हमें यह तय करना होगा कि 'इंडिया ब्लॉक' किस लिए है? अगर यह राज्य चुनावों के लिए भी है, तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा."

VIDEO | Srinagar: Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah (@OmarAbdullah) in an exclusive interview to PTI, says, "We need to decide what the INDIA bloc is for; If it is for state elections too, then what happened in West Bengal is unfortunate, as TMC and Congress fought against each… pic.twitter.com/ULEXLDkzUU — Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026

'कांग्रेस और टीएमसी ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा'

उन्होंने आगे कहा, ''अब कांग्रेस ममता बनर्जी की बात से सहमत है कि सैकड़ों सीटें धांधली से जीती गईं, लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस और टीएमसी ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो फिर 'इंडिया' गठबंधन किस लिए है? हमें यह तय करना होगा कि हम सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव के लिए साथ में हैं या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे.''

'बंगाल चुनाव के नतीजों को सावधानी से विश्लेषण की जरूरत'

सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में आए नतीजों का बहुत सावधानी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है. सबसे सरल कारण एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों में कटौती है, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता अस्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं. ध्यान रखें, फाइनल वोटर लिस्ट अभी भी कानूनी जांच का विषय है. इस चुनाव में, कई मतदाता ऐसे थे जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे.

उन्होंने आगे कहा, ''मतदान के लिहाज से देखा जाए तो बंगाल में 60% से अधिक वोट बीजेपी को मिले हैं. वहीं, अल्पसंख्यक वोट, विशेषकर मुस्लिम वोट, काफी हद तक बंट गए हैं. अगर मेरी जानकारी सही है, तो पिछले चुनाव में टीएमसी ने 50% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली सभी 32 सीटों पर जीत हासिल की थी. इस साल वह प्रदर्शन दोहराया नहीं जा सका."