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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K के लोगों को अब फ्री में मिलेंगे 6 LPG सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान

J&K के लोगों को अब फ्री में मिलेंगे 6 LPG सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान

जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है. गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को सरकार ने हर साल 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का ऐलान किया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 24 Sep 2026 06:26 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब फ्री में 6 एलपीजी सिलेंडर मिलने जा रहे हैं. इसको लेकर अब सरकार ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने गुरुवार (24 सितंबर) को विधानसभा को बताया कि सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों को हर साल छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है.

मंत्री द्वारा इस घोषणा के बाद सदन में हंगामा मच गया और BJP सदस्यों ने 'झूठी सरकार' और 'यह धोखा है' के नारे लगाए. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान हर घर को 12 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब इसे सिर्फ AAY परिवारों के लिए छह सिलेंडर तक सीमित कर दिया है.

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नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के ऐलान पर क्या कहा?

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार के ऐलान पर कहा, "दो साल पहले आपने हर घर के लिए 12 मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की थी. आज मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ AAY परिवारों को छह सिलेंडर दिए जाएंगे. यह मजाक है. आपकी असलियत सामने आ गई है." उन्होंने कहा, "आपने लोगों के साथ धोखा किया है. सभी को छह सिलेंडर भी न देना गरीबों के साथ धोखा है."

विपक्ष के नेता ने सरकार से एक लाख नौकरियां और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर भी सवाल उठाए. इन बातों पर सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध हुआ, जबकि BJP सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ देर तक शोर-शराबे वाली बहस चलती रही, लेकिन बाद में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सदन में व्यवस्था बहाल की और दिन का बाकी कामकाज शुरू किया.

सरकार की यह अंत्योदय अन्न योजना (AAY) सबसे ज्यादा जरूरतमंद या गरीब परिवारों के लिए है. यह जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के लिए नहीं है. सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी.

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Published at : 24 Sep 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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