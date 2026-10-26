J&K: उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार, नए मंत्रियों को मिलेगी जगह

जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के दो साल पूरे होने के साथ पहली बार कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होने जा रहा है. इसमें कम से कम दो नए मंत्री शामिल होंगे. साथ ही, एक नए स्पीकर का चुनाव भी किया जाना है, क्योंकि मौजूदा स्पीकर के कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है.

इस विस्तार में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेतृत्व वाली सरकार के सहयोगी दलों को कैबिनेट से बाहर रखा जाएगा. कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जम्मू-कश्मीर को फिर से 'पूर्ण राज्य का दर्जा' (statehood) नहीं मिल जाता, तब तक वह कैबिनेट में शामिल नहीं होगी.

उपराज्यपाल दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ

मंगलवार सुबह 10:30 बजे श्रीनगर के लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यभार संभालने के बाद से यह उनकी मंत्रिपरिषद में पहला बड़ा बदलाव होगा. सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सूत्रों के अनुसार, पार्टी नए चेहरों के बजाय अनुभवी विधायकों पर अधिक भरोसा करने का फैसला कर रही है.

पार्टी को इस समय आंतरिक बगावत का सामना करना पड़ रहा है. श्रीनगर से NC सांसद आगा रूहुल्लाह 3 नवंबर को एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे पार्टी से अपना नाता तोड़ सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार ही नहीं करेंगे, बल्कि उसमें फेरबदल भी करेंगे. इसमें NC के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर, अली मुहम्मद सागर और एजाज जान के कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा है.

इन मंत्रियों को हटाया जा सकता है

सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल में जावेद राणा और सतीश शर्मा को मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है. वहीं, जम्मू क्षेत्र से अर्जुन सिंह राजू एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं. सूत्रों के अनुसार, राणा (जिनके पास जल शक्ति, वन और जनजातीय मामलों जैसे विभाग हैं) और शर्मा (जो परिवहन और अन्य विभागों को संभालते हैं) की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार अपनी मंत्रिपरिषद की टीम को नए सिरे से तैयार करना चाहती है.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जावेद डार और सकीना इटू सरकार में बने रहेंगे. वहीं, अब्दुल रहीम राथर के मंत्रिपरिषद में शामिल होने की स्थिति में, उनके स्थान पर नजीर गुरेजी को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जा सकता है. मंत्रिमंडल में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि NC के नेतृत्व वाली सरकार अपने मंत्रिमंडल के गठन पर विचार कर रही है.

इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वरिष्ठ विधायकों के अनुभव जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा. फिलहाल, CM उमर का मंत्रिमंडल कश्मीर और जम्मू डिवीजनों के बीच बराबर बंटा हुआ है. CM उमर के नेतृत्व वाली इस मंत्रिपरिषद में वे खुद, उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और चार कैबिनेट मंत्री शामिल हैं.

सीएम उमर के पास रहेंगे यह विभाग

CM उमर उन विभागों को अपने पास रखेंगे जो अन्य मंत्रियों को नहीं सौंपे गए हैं. हालांकि, वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने से वित्त, राजस्व, आतिथ्य और प्रोटोकॉल, तथा सूचना जैसे महत्वपूर्ण विभाग दूसरों को दिए जा सकते हैं. वहीं, उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी - जिनके पास लोक निर्माण (सड़क और भवन), उद्योग और वाणिज्य, खनन, श्रम और रोजगार, तथा कौशल विकास जैसे विभाग हैं उनसे भी कुछ विभाग वापस लिए जा सकते हैं.

सकीना मसूद (इटू) के पास स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण विभाग हैं. उनके विभागों में भी बदलाव हो सकता है. ऐसा ही बदलाव जावेद डार के विभागों में भी देखने को मिल सकता है. NC के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार में गठबंधन सहयोगियों के शामिल होने की उम्मीद नहीं है (जब तक कि आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर न हो जाए). इसलिए, निर्दलीय विधायक और CPI(M) जैसे छोटे सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल से बाहर ही रहेंगे.

कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से किया इनकार

कांग्रेस, जिसने 2024 के विधानसभा चुनाव NC के साथ मिलकर लड़े थे, सरकार को बाहर से समर्थन तो दे रही है, लेकिन उसने तब तक सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है जब तक कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कानूनी ढांचे के तहत, मंत्रिपरिषद का आकार 90 सीटों वाली विधानसभा की कुल संख्या के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है. इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में अधिकतम नौ मंत्री ही हो सकते हैं.

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