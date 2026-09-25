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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirCM अब्दुल्ला बोले- राज्य का दर्जा मांगना मौलिक अधिकार, BJP क्या बोली?

CM अब्दुल्ला बोले- राज्य का दर्जा मांगना मौलिक अधिकार, BJP क्या बोली?

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्ताव में इस्तेमाल एक भी देश-विरोधी शब्द दिखाएं जिसे असंवैधानिक कहा जा सके. BJP ने CM के प्रस्ताव को विवादास्पद बताया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Sep 2026 03:57 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के उस नए प्रस्ताव का बचाव किया, जिसमें राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में कुछ भी देश-विरोधी नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी. विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने बीजेपी को चुनौती दी कि वे ड्राफ्ट में एक भी ऐसा शब्द दिखाएं जिसे असंवैधानिक या देश-विरोधी माना जा सके. 

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, "मुझे प्रस्ताव में इस्तेमाल किया गया एक भी देश-विरोधी शब्द दिखाएं." सीएम ने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा मांगना एक मौलिक अधिकार है, जिसका वादा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से किया है.

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JK विधानसभा में हंगामे के बाद उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया

सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अंदर मचे भारी हंगामे के बाद आया, जहां बीजेपी विधायकों ने जोरदार विरोध किया, कागज फाड़े और सत्र में बाधा डाली, जिसके कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

CM उमर अब्दुल्ला की ओर से पारित प्रस्ताव में क्या?

मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए नए प्रस्ताव में सदन द्वारा पहले पारित किए गए अहम प्रस्तावों का साफ तौर पर जिक्र किया गया था, खासकर 26 जून 2000 के प्रस्ताव (जिसमें पिछली फारूक अब्दुल्ला सरकार के तहत ज्यादा स्वायत्तता की मांग की गई थी) और उसके बाद नवंबर 2024 के प्रस्ताव का जिक्र किया गया था. 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को शामिल करने से बीजेपी सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने स्वायत्तता से जुड़ी किसी भी बात पर चर्चा करने से इनकार कर दिया.

उमर अब्दुल्ला ने 29 बीजेपी विधायकों पर लगाए गंभीर आरोप

अब्दुल्ला ने 29 बीजेपी विधायकों पर आरोप लगाया कि वे ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलने में सबसे बड़ी बाधा हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी ने राज्य का दर्जा देने का वादा करके स्थानीय चुनाव लड़ा, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर बहस या साफ-सुथरे तरीके से वोटिंग करने से इनकार करना उनके राजनीतिक दोहरेपन को उजागर करता है. 

उन्होंने उनसे अपील की कि वे हंगामा करने के बजाय अनुशासित तरीके से 'हां' या 'नहीं' में वोट करें. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) का कहना है कि यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर की पूरी आबादी की सामूहिक लोकतांत्रिक इच्छा को दर्शाता है, जो किसी पार्टी विशेष की सोच से अलग है.

बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने क्या कहा?

उधर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन वह अनुच्छेद 370 या 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव पर बहस की इजाजत नहीं देगी. मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा, ''मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रस्ताव 'विवादास्पद' है और उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के नए प्रस्ताव में 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव को शामिल करने पर सवाल उठाए.''

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला का आज का प्रस्ताव विवादास्पद- BJP

शर्मा ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री का आज का प्रस्ताव विवादास्पद और विवादित है. बीजेपी ने स्वायत्तता प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और उसे फाड़ भी दिया था. आज के प्रस्ताव में उस प्रस्ताव पर फिर से चर्चा क्यों की जा रही है?" उन्होंने स्वायत्तता प्रस्ताव और अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी के रुख पर भी सवाल उठाए और उनसे स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे प्रस्तावों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं?''

उन्होंने कहा, "कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के राज्य प्रमुख तक. क्या वे इस प्रस्ताव के साथ हैं? क्या वे 1953 से पहले के प्रस्ताव के साथ हैं? क्या वे 370 के प्रस्ताव के साथ हैं, या वे सरकार के साथ हैं?"

बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के रुख पर भी उठाए सवाल

शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के रुख पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब स्वायत्तता प्रस्ताव खारिज किया गया था, तब वे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री थे. उन्होंने पूछा, "जब बीजेपी ने इस प्रस्ताव को खारिज किया और फाड़ दिया, तो क्या उस समय उमर अब्दुल्ला एनडीए में मंत्री नहीं थे? क्या वे एनडीए के सहयोगी बने नहीं रहे?"

स्टेटहुड के मसले का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए- सुनील शर्मा

विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार राज्य के दर्जे के मुद्दे का इस्तेमाल कामकाज से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी राज्य के दर्जे पर बहस के लिए तैयार है. शर्मा ने कहा, "अगर आप राज्य के दर्जे पर बहस करना चाहते हैं, तो हम आपको चुनौती देते हैं. हम राज्य के दर्जे पर बहस के लिए तैयार हैं. लेकिन आप राज्य के दर्जे के नाम पर कश्मीर को बेवकूफ बनाना चाहते हैं."

'अनुच्छेद 370 से जुड़े प्रस्ताव पर हम कोई बहस नहीं होने देंगे'

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार राज्य के दर्जे के मुद्दे का इस्तेमाल 'अपनी नाकामियों को छिपाने' और इसकी बहाली में देरी करने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा, "बीजेपी इस प्रस्ताव को खारिज करती है. तथाकथित स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 से जुड़े प्रस्ताव पर हम कोई बहस नहीं होने देंगे."

विपक्ष के नेता शर्मा ने कहा कि जब तक कांग्रेस अनुच्छेद 370 और स्वायत्तता प्रस्ताव पर अपना रुख साफ नहीं करती और सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देती, तब तक बीजेपी अपना विरोध जारी रखेगी.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

Published at : 25 Sep 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
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