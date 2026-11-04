नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल का यूटर्न! पार्टी छोड़ने के फैसले पर सस्पेंस

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है. सांसद रूहुल्ला मेहदी के इस्तीफा देने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है. ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के वरिष्ठ नेता मुबारक गुल ने अपनी प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है. उन्होंने इसके पीछे जम्मू-कश्मीर के अस्थिर राजनीतिक हालात और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ अपने 50 साल पुराने गहरे भावनात्मक जुड़ाव का हवाला दिया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐन मौके पर टालने से, सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर चल रहे संकट में एक और जटिलता जुड़ गई है. यह संकट श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी के हाई-प्रोफाइल इस्तीफे के बाद से गहरा गया है.

मुबारक गुल उन 18 विधायकों के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है. वे 30 अक्टूबर और 3 नवंबर को असंतुष्ट विधायकों की हुई बैठकों में भी मौजूद थे.

4 नवंबर को करने वाले थे घोषणा

27 अक्टूबर को मुबारक गुल ने घोषणा की थी कि वे आज (4 नवंबर) अपने भविष्य के राजनीतिक फैसलों के बारे में एक अहम घोषणा करेंगे. इसमें यह स्पष्ट होना था कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बने रहेंगे या पार्टी से अलग हो जाएंगे. दरअसल, 27 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह नहीं मिली थी.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अहम स्तंभ माने जाने वाले मुबारक गुल ने यह संकेत देकर काफी राजनीतिक हलचल मचा दी थी कि वे पार्टी की मौजूदा दिशा पर बात करने के लिए मीडिया से मुखातिब होंगे. हालांकि, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी.

उमर गुल ने पीसी को लेकर क्या कहा?

मीडिया से बात करते हुए गुल ने कहा कि वे अपने उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जज्बातों का सम्मान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल रहे हैं, जो 1975 से उनके साथ जुड़े हुए हैं. गुल ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात, वहां के माहौल, अपने साथियों के साथ विचार-विमर्श और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए. वे 1975 से लेकर आज तक लगभग 50 सालों से मेरे साथ हैं. उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, मैं घोषणा करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है और मैं आज कुछ भी नहीं कहूंगा."

उन्होंने कहा कि अपने साथियों और दोस्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वे फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं. गुल ने कहा, "इंशाअल्लाह, यह अपने सही समय पर होगा. आज मैंने जो कहा है, बस उतना ही कहूंगा. यही मेरा संदेश है. मैं सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं. मुझे कोई और स्पष्टीकरण नहीं देना है,"

साथ ही उन्होंने जोड़ा कि वह अपने साथियों के सुझावों के अनुसार आगे काम करते रहेंगे. गुल ने कहा, "मैं एक लड़ाका हूं और लड़ता रहूंगा. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद." इस मौके पर मौजूद समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए. उन्होंने "ईमानदार हाजी मुबारक गुल साहब जिंदाबाद" के नारे लगाए और "आवाज दो, हम एक हैं" का उद्घोष किया.

पीसी टालने पर राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है?

हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को टालकर, इस वरिष्ठ नेता ने यह संकेत दिया है कि वे अपनी शिकायतों को सार्वजनिक करने के बजाय पार्टी के आंतरिक मंचों के जरिए मतभेदों को सुलझाना पसंद करते हैं. इससे NC नेतृत्व को बढ़ते असंतोष को संभालने के लिए कुछ समय मिल गया है.

गुल के इस कदम से NC के भीतर सार्वजनिक आलोचना का एक नया मोर्चा फिलहाल के लिए रुक गया है. लेकिन श्रीनगर के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी रूहुल्ला के नक्शेकदम पर चलेंगे, या फिर वे पार्टी के भीतर तुरंत सुधार की मांग करेंगे.

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